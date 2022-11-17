Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ

Hậu trường 17/11/2022 09:20

Phan Như Thảo có bài đăng trên trang cá nhân khoe ảnh tổ ấm trong chuyến du lịch. Cựu người mẫu cũng tiết lộ chuyện ái nữ không muốn theo nghề của mẹ mà bộc lộ một năng khiếu bất ngờ.

Phan Như Thảo từng là nữ người mẫu kiêm diễn viên được đánh giá cao về thực lực, đặc biệt là ở vai trò diễn xuất và từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách. Cuộc sống sau khi kết hôn với đại gia Đức An của Như Thảo vô cùng viên mãn. Phan Như Thảo có cô con gái Bồ Câu vô cùng kháu khỉnh và rẽ hướng sang kinh doanh, gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực spa, làm đẹp.  

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 1
Phan Như Thảo có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh: Internet

Những ngày qua, Phan Như Thảo cùng ông xã và con gái đã có mặt tại Nhật Bản để tham dự hôn lễ của một người bạn thân. Nhân cơ hội này, cả gia đình cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch ở xứ hoa anh đào và trải nghiệm nhiều điều thú vị. Mới đây, Phan Như Thảo có bài đăng trên trang cá nhân khoe ảnh tổ ấm trong chuyến đi này. Cựu người mẫu cũng tiết lộ chuyện ái nữ không muốn theo nghề của mẹ, mà thích làm nhiếp ảnh.

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 2Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 3Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 4

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 5
Phan Như Thảo tiết lộ con gái ghét làm model như mẹ, chỉ thích làm phó nháy - Ảnh: FBNV

Đi kèm với dòng trạng thái là những hình ảnh của Phan Như Thảo và đại gia Đức An do chính tay con gái rượu của chụp cho. Phải công nhận bé Bồ Câu rất biết cách canh góc ảnh và lấy nét nên ảnh chụp cho bố mẹ nên bức ảnh cực chuẩn về màu sắc và rất rõ nét. Tuy nhiên, ở bức ảnh chụp gia đình ba người thì dân tình phải bật cười vì cô bé lém lỉnh cố ý nép vào người phụ huynh như trốn tránh ống kính trông rất hài hước.

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 6

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 7
Bé Bồ Câu ngày lớn càng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, Phan Như Thảo thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường của gia đình. Không chỉ chăm chút từ miếng ăn, giấc ngủ, đại gia Đức An còn nuông chiều mọi sở thích của vợ.

Con gái Phan Như Thảo ngày lớn càng ra dáng thiếu nữ, không chịu nối nghiệp model của mẹ nhưng bộc lộ một năng khiếu bất ngờ - Ảnh 8
Phan Như Thảo được chồng viết di chúc trao lại toàn bộ tài sản - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nam doanh nhân cũng viết di chúc trao lại toàn bộ tài sản cho bà xã Phan Như Thảo sau khi qua đời. Cô cho biết: “Tôi có biết di chúc đó nhưng lười đọc. Anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi, tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi chứ không cho con gái Bồ Câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đưa hết mọi thứ cho tôi. Còn đối với những vợ trước, anh ấy nói rằng họ đã nhận đầy đủ phần của mình. Tuy nhiên, ông xã tôi còn lâu lắm mới mất, anh ấy sống đến 90 tuổi!”.

Đến nay, Phan Như Thảo vẫn duy trì sự nghiệp kinh doanh riêng của mình dù có cơ ngơi dư dả từ chồng doanh nhân. Cuộc sống hôn nhân của cô và chồng vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

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