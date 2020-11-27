Con gái Mai Phương bị từ chối khi muốn gọi bảo mẫu là mẹ, nghe lý do ai nấy đều rưng rưng

Hậu trường 27/11/2020 12:46

Mọi người xúc động khi nghe cô bảo mẫu chăm sóc con gái Mai Phương tiết lộ lý do không muốn bé Lavie gọi mình là mẹ.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, cuộc sống của Lavie được mọi người đặc biệt quan tâm. Hiện cô bé được sự chăm sóc của ông bà nội và hai bảo mẫu tên Mi.

Mới đây, một trong hai bảo mẫu của bé Lavie đăng tải bức ảnh thay mặt gia đình tặng hoa cho trường. Cô chia sẻ: "Hôm nay mình không còn là cựu học sinh nữa, mình là phụ huynh rồi".

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Lavie bên hai cô bảo mẫu - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là ngay dưới phần bình luận, bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương - diễn viên Trương Bảo Như nhắn nhủ: "Giờ kêu mẹ Mi nhé, chịu không". Dù rất yêu thương và tận tâm chăm sóc Lavie mỗi ngày, nhưng cô bảo mẫu vẫn không cho bé gọi mình là mẹ.

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Để bé có cuộc sống bình yên, mọi hình ảnh về con gái Mai Phương bị hạn chế đăng tải - Ảnh: Internet

Nguyên nhân thật sự được cô chia sẻ: "Với em tiếng mẹ rất thiêng liêng. Khi gọi mẹ thì đúng mình phải có trách nhiệm yêu thương, bảo bọc và chăm sóc con đúng như tiếng gọi thì nó mới ý nghĩa, không đơn thuần gọi để mua vui. Em đang làm tốt vai trò người cô nên em muốn cứ như thế".

Cô cũng chia sẻ thêm: "Em bé nhỏ lắm chẳng có gì lớn lao cả, rất rất nhiều người yêu thương và đồng hành, không riêng em nên em nghĩ tiếng cô là ấm áp lắm rồi...".

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Bảo mẫu gây xúc động khi nói về lý do không cho bé Lavie gọi mình là mẹ - Ảnh: FB

Mai Phương qua đời vào tháng 3/2020 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Hiện Phùng Ngọc Huy đã hoàn tất mọi thủ tục nuôi dưỡng bé Lavie. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 và một vài lý do về giấy tờ, anh chưa thể về nước đoàn tụ với con gái cưng. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện và hỏi thăm ái nữ.

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