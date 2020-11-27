Liên tục bị 'réo tên' khi tình cũ Phan Thành đính hôn, Midu lên tiếng khẩn cầu dân mạng một điều

Hậu trường 27/11/2020 10:29

Ca sĩ Midu thẳng thắn nói rõ: "Mình không thích được nhắc tên hoặc gán ghép vào những câu chuyện tình cảm".

Thông tin thiếu gia Phan Thành âm thầm đính hôn với Primmy Trương được dư luận quan tâm nhiều ngày qua. Bên cạnh hai nhân vật chính, Midu là người được dân mạng liên tục "réo tên". Bởi trước đó, Phan Thành và chân dài họ Đặng từng có đoạn tình cảm gây xôn xao dư luận.

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Thiếu gia Phan Thành đính hôn với bạn gái Primmy Trương cách đây không lâu - Ảnh: FB

Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Midu cũng chính thức lên tiếng. Cụ thể trên trang cá nhân, cô đăng tải bài viết dài tỏ thái độ không vui khi liên tục bị nhắc tên trong vấn đề tình cảm.

Mở đầu bài viết, Midu nhấn mạnh thẳng vào vấn đề: "Mình không thích được nhắc tên hoặc gán ghép vào những câu chuyện tình cảm".

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Nữ ca sĩ mong mọi người đừng gán ghép hay nhắc đến cô trong những chuyện tình đã qua - Ảnh: FB

Cô phân trần thêm: "Khi mình làm chương trình Có hẹn cùng Midu, mọi người chắc sẽ nhầm là chương trình tìm người yêu cho Midu. Thật ra không phải, vì mình thấy rất nhiều điều thú vị trong 1 cuộc hẹn giữa nam và nữ. 2 người bạn vẫn có thể thử đi trải nghiệm cùng nhau và cùng khám phá những điều mới lạ. Với mỗi khách mời, mình thấy thêm rất nhiều tính cách thú vị từ họ để vận dụng và học hỏi trong cuộc sống. Nên concept của chương trình chính là cùng nhau trải nghiệm".

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Midu đăng tải bài viết gây chú ý vào tối 26/11 - Ảnh: FB

Kết thúc bài viết, Midu bày tỏ mong muốn rằng "mọi người đừng đồn đoán hay gán ghép mình vào những câu chuyện tình cảm nữa". Đặc biệt, cô nhấn mạnh thêm "đừng nhắc tên mình trong những câu chuyện đã cũ". Dù không nói ra nhưng những khán giả hâm mộ chân dài này đều ngầm hiểu, cô không muốn bị gọi tên vào chuyện hôn nhân của tình cũ Phan Thành.

Cô chia sẻ thêm: "Midu là cô gái luôn mỉm cười, sống tốt trong hiện tại và tự tay mình xây dựng tương lai".

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Từ khóa:   ca sĩ Midu Phan Thành Midu và Phan Thành

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