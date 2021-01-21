Con gái Lọ Lem được nhiều nhà làm phim săn đón, Quyền Linh thẳng thừng từ chối vì lý do này

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, MC Quyền Linh cho biết không muốn con gái Lọ Lem tham gia showbiz vì môi trường này có quá nhiều áp lực, thị phi.

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) – con gái Quyền Linh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo dù chưa gia nhập showbiz. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Lọ Lem đã gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái đúng chuẩn hoa hậu tương lai. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ hy vọng cô bé sẽ sớm theo đuổi con đường nghệ thuật giống người bố nổi tiếng của mình.

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Quyền Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn của khán giả, Quyền Linh lại không hề muốn con bước chân vào showbiz: “Trời ơi, thật sự mà nói thì Quyền Linh không hề muốn con xuất hiện trước ống kính hay bước vào showbiz… Biết bao nhiêu đoàn phim mời cháu đóng phim, xuất hiện trước ống kính, trước khán giả nhưng tôi không muốn”.

Quyền Linh muốn con được phát triển tự nhiên như bạn bè đồng trang lứa - Ảnh: Internet

Theo đó, nam MC cho biết nghệ sĩ phải chịu rất nhiều áp lực nên không muốn con vào showbiz vì đây là công việc làm dâu trăm họ. Quyền Linh cho biết Lọ Lem đã lớn và phần nào hiểu được những áp lực vô hình từ dư luận: “Hồi đó cháu rất tự nhiên, ra ngoài đường vẫn cười, vẫn nói, vẫn mặc quần áo thoải mái. Nhưng bây giờ mỗi khi ra đường, cháu sợ bị nói: Con Quyền Linh sao mặc đồ kỳ vậy. Sao con Quyền Linh lại như vậy? Thế là con mình áp lực dưới cái bóng của bố”.

Quyền Linh cũng chia sẻ thêm con gái có niềm đam mê với hội họa nên ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ. Bản thân nam MC cũng muốn hướng con theo con đường như vậy.

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