Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động

Hậu trường 28/05/2023 16:27

Mới đây, người hâm mộ đã không khỏi xúc động khi con gái của cố ca sĩ Kim Loan hát ca khúc về mẹ.

Sofia là một tân binh Gen Z sinh năm 2000 mới nổi của Vpop. Cô còn được biết đến là con gái của cố ca sĩ Kim Loan, nhờ sở hữu tài năng âm nhạc thiên bẩm từ mẹ Sofia dần chứng minh đẳng cấp của mình trên thị trường Vpop. 

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 1
Nữ ca sĩ GenZ Sofia, con gái của cố ca sĩ Kim Loan 

Năm 2018, cô nàng đăng ký tham gia cuộc thi Ca sĩ thần tượng. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Sofia sau đó lọt top 4 thí sinh xuất sắc nhất đi vào tới đêm chung kết. Với màn hóa thân thành Hồ Ngọc Hà và giọng ca đầy nội lực, nữ ca sĩ hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo để giành giải Quán quân.  

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 2
Sofia trở thành Quán quân Ca sĩ thần tượng, mẹ cô là ca sĩ Kim Loan có mặt để chúc mừng 

Tuy nhiên tháng 4/2019, cố nghệ sĩ Kim Loan qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 44 tuổi khiến Sofia rơi vào khoảng thời gian dài suy sụp tinh thần vì mất mẹ. Gần 2 năm sau, nữ ca sĩ mới chính thức trở lại đường đua Vpop và đầu quân làm thực tập sinh cho công ty Super Brothers của Châu Đăng Khoa.

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 3
Sofia trở thành ''gà cưng'' công ty Super Brothers của Châu Đăng Khoa 
Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 4
Nhớ người hay nhớ là sản phẩm âm nhạc đầu tay nhận được nhiều hưởng ứng tích cực của khán giả 
Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 5
Sofia tham gia góp giọng cho các thí sinh Rap Việt 

Mới đây, cô nàng vừa cho ra mắt MV Đứa con hư do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Đáng chú ý, MV còn lồng ghép hình ảnh Sofia cùng Kim Loan thuở sinh thời. Từ lúc mới phát hiện ung thư gan đến khoảnh khắc cuối đời của ca sĩ bên con gái.

Sophia cho biết khi nhận bản demo (thu nháp) của nhạc sĩ, nghe những câu đầu tiên, cô bật khóc nức nở. Vào phòng thu, cô nhiều lần rơi nước mắt vì đồng cảm với ca từ. "Nỗi nhớ mẹ cứ cuốn tôi theo dòng cảm xúc, khiến tôi nhận ra bản thân trong từng lời hát" - ca sĩ nói.

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 6
Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 7
Sofia bật khóc nức nở trong ca khúc hát về mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận 

Sofia cho biết mẹ dẫn dắt cô vào nghề hát từ những ngày đầu. Lúc mẹ cô còn sống, hoàn cảnh gia đình khó khăn do làm ăn thua lỗ, cộng thêm chi phí thuốc thang. Dù vậy, Kim Loan vẫn khuyên con theo đuổi đam mê âm nhạc. 

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 8
Sofia cho biết mẹ dẫn dắt cô vào nghề hát từ những ngày đầu 

Nữ ca sĩ Kim Loan là một trong những giọng ca của đội huấn luyện viên Trần Lập trong chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, năm 2012. Kim Loan có giọng hát khỏe và phong cách rock, được khán giả đặt biệt danh là "Sư Tử". Trước đó, bà từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2011. 

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 9
Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 10
''Sư tử'' Kim Loan qua đời vì bạo bệnh năm 2019 

Tiếp nối giấc mơ ca hát của mẹ, Sofia cho biết mối quan tâm lớn nhất trong cuộc sống hiện tại là ca hát. "Tôi chỉ cần hát là bao muộn phiền tan biến hết. Nếu không phải ca sĩ, thật sự tôi không biết phải làm gì khác" - Sofia nói.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tập trung tập luyện để nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng. Nữ ca sĩ cho rằng có thể điểm trừ của cô là ngoại hình, cân nặng, tuy nhiên đây cũng là điểm khiến người khác nhìn một lần có thể nhớ mãi về cô gái Sofia. 

Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động - Ảnh 11
Sofia hiện tại vẫn đang tiếp nối ước mơ ca hát thay mẹ. 
Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn

Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn

Sofia cho biết, bản thân cô bị sốc trước những lời miệt thị kia vì đây là lần đầu đối diện với việc bị chê bai ngoại hình ngay khi đang trình diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Sofia con gái Kim Loan Sofia khóc nhớ mẹ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 50 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi