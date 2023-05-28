Con gái cố ca sĩ Kim Loan bật khóc nức nở khi hát về mẹ khiến ai nhìn cũng xúc động

Năm 2018, cô nàng đăng ký tham gia cuộc thi Ca sĩ thần tượng. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Sofia sau đó lọt top 4 thí sinh xuất sắc nhất đi vào tới đêm chung kết. Với màn hóa thân thành Hồ Ngọc Hà và giọng ca đầy nội lực, nữ ca sĩ hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo để giành giải Quán quân.

Sofia là một tân binh Gen Z sinh năm 2000 mới nổi của Vpop. Cô còn được biết đến là con gái của cố ca sĩ Kim Loan, nhờ sở hữu tài năng âm nhạc thiên bẩm từ mẹ Sofia dần chứng minh đẳng cấp của mình trên thị trường Vpop.

Mới đây, cô nàng vừa cho ra mắt MV Đứa con hư do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Đáng chú ý, MV còn lồng ghép hình ảnh Sofia cùng Kim Loan thuở sinh thời. Từ lúc mới phát hiện ung thư gan đến khoảnh khắc cuối đời của ca sĩ bên con gái.

Tuy nhiên tháng 4/2019, cố nghệ sĩ Kim Loan qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 44 tuổi khiến Sofia rơi vào khoảng thời gian dài suy sụp tinh thần vì mất mẹ. Gần 2 năm sau, nữ ca sĩ mới chính thức trở lại đường đua Vpop và đầu quân làm thực tập sinh cho công ty Super Brothers của Châu Đăng Khoa.

Sophia cho biết khi nhận bản demo (thu nháp) của nhạc sĩ, nghe những câu đầu tiên, cô bật khóc nức nở. Vào phòng thu, cô nhiều lần rơi nước mắt vì đồng cảm với ca từ. "Nỗi nhớ mẹ cứ cuốn tôi theo dòng cảm xúc, khiến tôi nhận ra bản thân trong từng lời hát" - ca sĩ nói.

Sofia bật khóc nức nở trong ca khúc hát về mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận

Sofia cho biết mẹ dẫn dắt cô vào nghề hát từ những ngày đầu. Lúc mẹ cô còn sống, hoàn cảnh gia đình khó khăn do làm ăn thua lỗ, cộng thêm chi phí thuốc thang. Dù vậy, Kim Loan vẫn khuyên con theo đuổi đam mê âm nhạc.

Sofia cho biết mẹ dẫn dắt cô vào nghề hát từ những ngày đầu

Nữ ca sĩ Kim Loan là một trong những giọng ca của đội huấn luyện viên Trần Lập trong chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, năm 2012. Kim Loan có giọng hát khỏe và phong cách rock, được khán giả đặt biệt danh là "Sư Tử". Trước đó, bà từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2011.

''Sư tử'' Kim Loan qua đời vì bạo bệnh năm 2019

Tiếp nối giấc mơ ca hát của mẹ, Sofia cho biết mối quan tâm lớn nhất trong cuộc sống hiện tại là ca hát. "Tôi chỉ cần hát là bao muộn phiền tan biến hết. Nếu không phải ca sĩ, thật sự tôi không biết phải làm gì khác" - Sofia nói.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tập trung tập luyện để nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng. Nữ ca sĩ cho rằng có thể điểm trừ của cô là ngoại hình, cân nặng, tuy nhiên đây cũng là điểm khiến người khác nhìn một lần có thể nhớ mãi về cô gái Sofia.