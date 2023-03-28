Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn

Hậu trường 28/03/2023 21:17

Sofia cho biết, bản thân cô bị sốc trước những lời miệt thị kia vì đây là lần đầu đối diện với việc bị chê bai ngoại hình ngay khi đang trình diễn.

Ngày 28/3, ca sĩ Sofia (tên thật Đan Trang) lên tiếng việc bị miệt thị ngoại hình khi biểu diễn tại Hà Nội. Nữ ca sĩ cho biết trong những ngày qua, cô đọc nhiều bình luận và tin nhắn của khán giả. Cô thấy may mắn vì được khán giả yêu thương, bảo vệ. Sofia cho biết thêm cô xúc động, bật khóc mỗi khi đọc bình luận.

Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn - Ảnh 1

"Mấy ngày qua em đều đọc được hết những lời bình luận và tin nhắn của quý vị. Em cảm thấy bản thân mình quá là may mắn vì được khán giả yêu thương, bảo vệ em thật nhiều như vậy. Từ tận đáy lòng, Sofia xin cúi đầu cảm ơn quý vị khán giả rất rất nhiều.

Thú thật, em là một người dễ xúc động và mít ướt… đọc tới comment nào là em rơi nước mắt đến đó vì em hạnh phúc quá đi. Vì ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người đồng cảm về vấn nạn body shaming và thương em vì chính con người e, vì chính giọng hát của Sofia. Vậy em không nên buồn nữa.

Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn - Ảnh 2

Em hứa sẽ cố gắng hơn, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Dù biết rằng ngoại hình và tạng người đô con của em còn nhiều khuyết điểm nhưng mong quý vị cổ vũ cho em cố gắng tốt hơn mỗi ngày nha. Một lần nữa, em xin cảm ơn quý vị rất nhiều và thương chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui. Ngày mai lại một ngày mới." - Sofia viết trên trang cá nhân.

Trước đó, vào ngày 25/3, Sofia đã buồn bã chia sẻ dòng trạng thái: "Nếu lời nói bodyshaming người khác có thể khiến bạn vui hơn thì cứ nói đi. Chưa bao giờ đi hát mà gặp phải chuyện như vậy. Buồn....!". Qua dòng trạng thái có thể thấy Sofia trong lúc đang trình diễn đã bị một khán giả xúc phạm đến cơ thể bằng lời lẽ không hay.

Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn - Ảnh 3

Trao đổi với 1 thành viên trong ekip đi cùng Sofia trong tối 25/3, người này cho biết trong lúc đang trình diễn thì 1 nam khán giả đã có lời nói mang tính bodyshaming đến nữ ca sĩ. Sau đó, cô vẫn gắng gượng để trình diễn cho xong show và sau khi xuống khỏi sân khấu, cô đã khóc.

Một nữ ca sĩ trẻ Vbiz bị miệt thị ngoại hình khi đang biểu diễn đến mức bật khóc ngay trên sân khấu, nhiều sao Việt gửi lời an ủi

Một nữ ca sĩ trẻ Vbiz bị miệt thị ngoại hình khi đang biểu diễn đến mức bật khóc ngay trên sân khấu, nhiều sao Việt gửi lời an ủi

Sự việc nữ ca sĩ bị miệt thị ngoại hình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Sofia Sofia nữ ca sĩ bị miệt thị ngoại hình

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang