Ca sĩ Sofia lần đầu lên tiếng về việc bị miệt thị ngoại hình ngay trên sân khấu đến mức ngừng diễn

Ngày 28/3, ca sĩ Sofia (tên thật Đan Trang) lên tiếng việc bị miệt thị ngoại hình khi biểu diễn tại Hà Nội. Nữ ca sĩ cho biết trong những ngày qua, cô đọc nhiều bình luận và tin nhắn của khán giả. Cô thấy may mắn vì được khán giả yêu thương, bảo vệ. Sofia cho biết thêm cô xúc động, bật khóc mỗi khi đọc bình luận.

Thú thật, em là một người dễ xúc động và mít ướt… đọc tới comment nào là em rơi nước mắt đến đó vì em hạnh phúc quá đi. Vì ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người đồng cảm về vấn nạn body shaming và thương em vì chính con người e, vì chính giọng hát của Sofia. Vậy em không nên buồn nữa.

"Mấy ngày qua em đều đọc được hết những lời bình luận và tin nhắn của quý vị. Em cảm thấy bản thân mình quá là may mắn vì được khán giả yêu thương, bảo vệ em thật nhiều như vậy. Từ tận đáy lòng, Sofia xin cúi đầu cảm ơn quý vị khán giả rất rất nhiều.

Em hứa sẽ cố gắng hơn, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Dù biết rằng ngoại hình và tạng người đô con của em còn nhiều khuyết điểm nhưng mong quý vị cổ vũ cho em cố gắng tốt hơn mỗi ngày nha. Một lần nữa, em xin cảm ơn quý vị rất nhiều và thương chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui. Ngày mai lại một ngày mới." - Sofia viết trên trang cá nhân.

Trước đó, vào ngày 25/3, Sofia đã buồn bã chia sẻ dòng trạng thái: "Nếu lời nói bodyshaming người khác có thể khiến bạn vui hơn thì cứ nói đi. Chưa bao giờ đi hát mà gặp phải chuyện như vậy. Buồn....!". Qua dòng trạng thái có thể thấy Sofia trong lúc đang trình diễn đã bị một khán giả xúc phạm đến cơ thể bằng lời lẽ không hay.

Trao đổi với 1 thành viên trong ekip đi cùng Sofia trong tối 25/3, người này cho biết trong lúc đang trình diễn thì 1 nam khán giả đã có lời nói mang tính bodyshaming đến nữ ca sĩ. Sau đó, cô vẫn gắng gượng để trình diễn cho xong show và sau khi xuống khỏi sân khấu, cô đã khóc.