Một nữ ca sĩ trẻ Vbiz bị miệt thị ngoại hình khi đang biểu diễn đến mức bật khóc ngay trên sân khấu, nhiều sao Việt gửi lời an ủi

Sự việc nữ ca sĩ bị miệt thị ngoại hình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ trẻ Sofia đã gây xôn xao khi chia sẻ câu chuyện bản thân bị body-shaming (miệt thị ngoại hình) trong lúc đang biểu diễn. Cụ thể, ca sĩ Sofia tỏ ra khá buồn bã khi đăng tải dòng trạng thái: "Nếu lời nói body-shaming người khác có thể khiến bạn vui hơn thì cứ nói đi. Chưa bao giờ đi hát mà gặp phải chuyện như vậy. Buồn…". Bài đăng của ca sĩ Sofia gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, dưới phần bình luận, Sofia còn tiết lộ chuyện bật khóc ngay trên sân khấu vì không thể kiềm được cảm xúc, từ đó gây ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn.

"Em xin lỗi khán giả hôm nay. Đáng ra em muốn dành tặng thêm và hát nhiều hơn thật nhiều bài hát ngoài dự kiến cho mọi người vì mọi người quá là dễ thương với em… Nhưng mà em không ngăn được cảm xúc và nước mắt của mình nên không gồng nổi nữa. Em thành thật xin lỗi và cảm ơn sự yêu thương của mọi người" - ca sĩ Sofia trải lòng. Nhiều sao Việt để lại lời động viên, an ủi Sofia - Ảnh: Chụp màn hình Sự việc ngay khi được Sofia chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên dưới bài đăng, ngoài khán giả còn có nhiều nghệ sĩ cũng để lại lời động viên, an ủi Sofia đừng quá bận tâm với những câu nói tiêu cực. Chúc cô gái nhỏ luôn mạnh mẽ cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Sofia nhận về những ý kiến miệt thị ngoại hình của bản thân. Cô đã từng bị trêu chọc lúc đi học, chỉ dám mặc áo sơ mi vì vòng 1 quá cỡ từ bé. Thậm chí, có lần bị bung cúc áo đến mức cô chỉ muốn đi phẫu thuật vòng 1 cho rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Sofia nhận về những ý kiến miệt thị ngoại hình của bản thân. Cô đã từng bị trêu chọc lúc đi học, chỉ dám mặc áo sơ mi vì vòng 1 quá cỡ từ bé - Ảnh: Internet Trước khi nhận nhiều sự chú ý như hiện tại, Sofia cũng phải khá trầy trật trên con đường ca hát. Đến khi xuất hiện với vai trò ca sĩ trợ diễn ở Rap Việt cũng như đầu quân cho công ty Châu Đăng Khoa, tên tuổi của Sofia gây sốt bởi loạt hit: Là Do Em Xui Thôi, Thiêu Thân, Nhớ Người Hay Nhớ Ta...

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