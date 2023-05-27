Giọng ca Ngắm hoa lệ rơi liên tục bị nhiều tài khoản tấn công gây bức xúc.

Mới đây, Châu Khải Phong tái xuất với MV Kẻ viết ngôn tình sau một thời gian dài im ắng, đây là một sáng tác thuộc dòng nhạc ballad của Đông Thiên Đức. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Chỉ trong thời gian ngắn, MV đã dẫn đầu bảng xếp hạng Zing MP3 và đạt một số thành tích nhất định. Bài hát mới của Châu Khải Phong được khán giả đón nhận. Châu Khải Phong đã có 15 năm thâm niên trong nghề, anh luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm sống lẫn kỹ năng nghề nghiệp mỗi ngày. Anh cũng luôn tôn trọng, lắng nghe những lời góp ý, động viên chân thành từ mỗi fan và những đồng nghiệp, tiền bối đi trước.

Châu Khải Phong bị chê hết thời và âm nhạc cũ kỹ. Châu Khải Phong chia sẻ về việc bị chê hết thời và âm nhạc cũ kỹ: "Mỗi sản phẩm ra mắt, tôi đều đầu tư chỉn chu từng khâu, mất nhiều tháng hoàn thành. Tôi từng hát nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nên biết thế mạnh của mình ở đâu, số đông fan thích gì. Bằng chứng là tôi thường xuyên tổ chức họp fan để gặp gỡ, trò chuyện cùng mọi người. Do đó, nói âm nhạc tôi một màu là không chính xác. Còn việc hết thời, tôi nghĩ ai cũng có lúc đỉnh cao, lúc vinh quang, lúc im ắng. Về phần mình, tôi chỉ biết cố gắng hết sức để tạo ra sản phẩm, mang tiếng hát của mình để phục vụ mọi tầng lớp khán giả. Lúc nào còn hiện diện là tôi vẫn còn hát". Gần đây, giọng ca Hoa nở không màu liên tục nhận về chỉ trích không hay từ các tài khoản trên mạng xã hội. Gần đây, Châu Khải Phong chia sẻ anh liên tiếp gặp nhiều rắc rối. Nam ca sĩ thậm chí đăng đàn cầu cứu vì bị hàng loạt tài khoản mạng xã hội tấn công bằng lời lẽ quá khích. Nhiều người còn thẳng thừng chê nam ca sĩ hết thời, giậm chân tại chỗ, không có đột phá trong sự nghiệp.

Châu Khải Phong cho biết anh buộc phải nhờ pháp luật can thiệp để tránh sự việc đi quá xa. Châu Khải Phong cũng cho biết nếu các tài khoản không ngừng "tấn công" anh trên MXH thì anh sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp, ngăn chặn sự việc đi quá xa. Nam ca sĩ cho rằng những hành động tiêu cực này gây áp lực lớn đến tâm lý và hình ảnh của mình. Châu Khải Phong là cái tên quen mặt đối với khán giả yêu âm nhạc. Châu Khải Phong sinh năm 1986. Anh nổi đình đám nhờ ca khúc Ngắm hoa lệ rơi thu về hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube. Nối tiếp thành công này, Châu Khải Phong liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc như Sợ ta mất nhau, Anh làm gì sai, Nếu ta ngược lối… đều hút hàng chục triệu lượt xem.

Ca sĩ Duyên Quỳnh tiết lộ quá trình vượt qua 20 đối thủ để được lồng tiếng cho vai nàng tiên cá "Với một người tay ngang chưa qua bất kỳ khóa đào tạo lồng tiếng nào thì việc được chọn đảm nhận vai chính một bộ phim tuổi thơ của gần như tất cả mọi người trên thế giới nó thật sự khó tả lắm. Bản thân mình không thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc và sung sướng", Duyên Quỳnh nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-khai-phong-lien-tuc-bi-tan-cong-bang-loi-le-xuc-pham-se-nho-su-can-thiep-cua-co-quan-chuc-nang-586465.html