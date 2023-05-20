Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng phản hồi về việc bản thân bị mạo danh kêu gọi từ thiện. Cụ thể, nam ca sĩ đính chính, anh bị kẻ xấu mạo danh Facebook để kêu gọi quyên góp chứ bản thân chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Đồng thời, anh cũng cảnh báo khán giả nên cẩn thận trước những trang giả mạo.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng phản hồi về việc kêu gọi từ thiện của mình

Cụ thể, anh chia sẻ như sau: "Mọi người ơi hiện có một trang làm giả Facebook của Noo Phước Thịnh nhằm kêu gọi từ thiện, cả nhà có cách nào báo cáo lên Facebook để gỡ bỏ trang này không, mình xin khẳng định lại lần nữa trang chính chủ của Noo Phước Thịnh là phải có 'tick' xanh và ê-kíp cũng như bản thân Noo Phước Thịnh chưa bao giờ đi kêu gọi từ thiện, mọi người chú ý giùm mình".