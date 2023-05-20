Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng

Sao Việt 20/05/2023 19:02

Ca sĩ Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng trước những bài đăng mạo danh kêu gọi từ thiện.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng phản hồi về việc bản thân bị mạo danh kêu gọi từ thiện. Cụ thể, nam ca sĩ đính chính, anh bị kẻ xấu mạo danh Facebook để kêu gọi quyên góp chứ bản thân chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Đồng thời, anh cũng cảnh báo khán giả nên cẩn thận trước những trang giả mạo.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 1
Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng phản hồi về việc kêu gọi từ thiện của mình

Cụ thể, anh chia sẻ như sau: "Mọi người ơi hiện có một trang làm giả Facebook của Noo Phước Thịnh nhằm kêu gọi từ thiện, cả nhà có cách nào báo cáo lên Facebook để gỡ bỏ trang này không, mình xin khẳng định lại lần nữa trang chính chủ của Noo Phước Thịnh là phải có 'tick' xanh và ê-kíp cũng như bản thân Noo Phước Thịnh chưa bao giờ đi kêu gọi từ thiện, mọi người chú ý giùm mình".

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 2
Noo Phước Thịnh chưa bao giờ kêu gọi từ thiện từ cộng đồng

Cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ một bài viết kêu gọi khán giả quyên góp tiền để giúp đỡ cho hoạt động thiện nguyện lên đến 145 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là bài đăng này của một fanpage có tên là Noo Phước Thịnh với hình đại diện cũng là của anh. Ngay sau đó, không để vụ việc đi quá xa cũng như cộng đồng bị lừa đảo, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng đính chính sự việc. 

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 3
Bài đăng mạo danh Noo Phước Thịnh kêu gọi từ thiện

Từ trước đến nay, nam ca sĩ luôn âm thầm đi từ thiện chứ chưa từng kêu gọi. Vào năm 2020, ca sĩ Noo Phước Thịnh từng trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội) nhằm giúp bà con đẩy lùi Covid-19 và người dân miền Tây vượt hạn mặn.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 4
Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng từng trao tặng số tiền tại Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khổn chỉ vậy, năm 2018, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng từng tận tay tham gia phát cơm từ thiện cho bà con nghèo. Những công việc thiện nguyện của anh đều xuất phát từ tâm của cá nhân, do đó, bất kỳ bài đăng nào với nội dung kêu gọi quyên góp tiền dưới tên nam ca sĩ đều là mạo danh, lừa đảo.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 5

 

Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 6Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng - Ảnh 7

Ca sĩ Noo Phước Thịnh phát cơm từ thiện cho bà con nghèo

Đang đi đường bất ngờ gặp idol: Một chiếc xe bus 'nháo nhào' vì Noo Phước Thịnh!

Đang đi đường bất ngờ gặp idol: Một chiếc xe bus 'nháo nhào' vì Noo Phước Thịnh!

Có lẽ phần đông khán giả trên chiếc xe ấy chính xác là fan của Noo Phước Thịnh nên mới có phản ứng nồng nhiệt khi bất ngờ được gặp idol.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Noo Phước Thịnh lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện Noo Phước Thịnh ca sĩ Noo Phước Thịnh

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 47 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm