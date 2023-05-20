Ca sĩ Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng về vụ kêu gọi từ thiện lên đến con số 145 tỷ đồng

Ca sĩ Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng trước những bài đăng mạo danh kêu gọi từ thiện.
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Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chính thức lên tiếng phản hồi về việc bản thân bị mạo danh kêu gọi từ thiện. Cụ thể, nam ca sĩ đính chính, anh bị kẻ xấu mạo danh Facebook để kêu gọi quyên góp chứ bản thân chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Đồng thời, anh cũng cảnh báo khán giả nên cẩn thận trước những trang giả mạo.
Cụ thể, anh chia sẻ như sau: "Mọi người ơi hiện có một trang làm giả Facebook của Noo Phước Thịnh nhằm kêu gọi từ thiện, cả nhà có cách nào báo cáo lên Facebook để gỡ bỏ trang này không, mình xin khẳng định lại lần nữa trang chính chủ của Noo Phước Thịnh là phải có 'tick' xanh và ê-kíp cũng như bản thân Noo Phước Thịnh chưa bao giờ đi kêu gọi từ thiện, mọi người chú ý giùm mình".
Cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ một bài viết kêu gọi khán giả quyên góp tiền để giúp đỡ cho hoạt động thiện nguyện lên đến 145 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là bài đăng này của một fanpage có tên là Noo Phước Thịnh với hình đại diện cũng là của anh. Ngay sau đó, không để vụ việc đi quá xa cũng như cộng đồng bị lừa đảo, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng đính chính sự việc.
Từ trước đến nay, nam ca sĩ luôn âm thầm đi từ thiện chứ chưa từng kêu gọi. Vào năm 2020, ca sĩ Noo Phước Thịnh từng trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội) nhằm giúp bà con đẩy lùi Covid-19 và người dân miền Tây vượt hạn mặn.
Khổn chỉ vậy, năm 2018, ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng từng tận tay tham gia phát cơm từ thiện cho bà con nghèo. Những công việc thiện nguyện của anh đều xuất phát từ tâm của cá nhân, do đó, bất kỳ bài đăng nào với nội dung kêu gọi quyên góp tiền dưới tên nam ca sĩ đều là mạo danh, lừa đảo.