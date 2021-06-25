'Cô Xuyến' kể về người chồng vũ phu: 'Tao có thể bỏ mày, còn mày không có quyền này nọ''

Hậu trường 25/06/2021 13:47

Vừa qua, vụ nữ diễn viên Hoàng Yến của phim "Về nhà đi con" bị chồng hành hung gây xôn xao dư luận. Mới đây, cô đã tiết lộ về nguyên nhân vụ việc.

Mới đây, câu chuyện ồn ào của diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" - bị chồng cũ hành hung tại một quán ăn của người bạn đã làm dư luận xôn xao. Theo những gì cô chia sẻ với truyền thông, khi hai người đang trò chuyện, chồng cũ nói rằng: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" rối đấm vào mặt cô một cú "trời giáng". Sau đó, anh Thắng tiếp tục dùng dao truy đuổi nữ diễn viên, rất may có người ngăn cản nên cô mới chạy thoát.

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Cảnh nói chuyện của diễn viên Hoàng Yến và chống cũ tại quán - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và Bạn đọc, nói về nguyên nhân bị chồng cũ đánh, "cô Xuyến" cho biết vì anh Thắng không chấp nhận chuyện ly hôn và có thể 1 phần vì ghen tuông.

"Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do chồng cũ của tôi không chấp nhận chuyện ly hôn dù chúng tôi đã nhận phán quyết ly dị từ ngày 31/3/2020. Anh ấy từng nói với người bạn những lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người mới" - Hoàng Yến nói với Pháp luật và Bạn đọc.

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Diễn viên Hoàng Yến và chống cũ thời còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn khác với iONE.net, Hoàng Yến đã tiết lộ sâu hơn về chuyện này. Theo đó, vào ngày 16/2/2021, khi cô đang tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, gia đình cũng tại quán ăn này, anh Thắng không hành hung nhưng dọa giết, rạch mặt, tạt axit ngay trước mặt mẹ cô. Nữ diễn viên sau đó đã đến trình báo với cơ quan công an quận Tây Hồ. Anh Thắng thời điểm ấy đã bị xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Tuy nhiên, chồng cũ vẫn không buông tha cho cô.

"Từ lúc ly hôn, anh ta đã luôn nói 'Mày đừng bao giờ nghĩ là sẽ thoát khỏi tay tao. Tao có thể bỏ mày, còn mày không có quyền này nọ'. Ly hôn rồi nhưng anh ta vẫn ghen tuông. Thấy tôi chụp hình với người nào trên Facebook, anh ta đều nhảy vào ý kiến. Còn việc anh ấy hành hung tôi vào hôm 22/6 vừa qua, tôi không biết lý do thực sự là gì nên không thể suy diễn. Tôi chỉ nghĩ anh ta còn hận thù nên không cam tâm việc bị tôi bỏ" - Hoàng Yến chia sẻ với IONE.net.

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Nữ diễn viên sau khi bị hành hung - Ảnh: iOne.net

Nói về chuyện chồng cũ tố ngoại tình, nữ diễn viên cũng cho biết hiện tại vẫn còn độc thân, đi sớm về khuya một mình. Trong khi đó, chồng cũ đã có người mới, thậm chí còn dẫn về chơi với con gái chung của hai người. Hiện, sự việc vẫn khiến dư luận xôn xao.

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều'

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều'

Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

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