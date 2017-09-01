Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành bị rách cả quần

Trấn Thành vô tình bị bẽ mặt vì sự cố rách quần khi cố tình chơi khăm khách mời Puka. Người chơi và khán giả được dịp cười sảng khoái trước tình huống “gậy ông đập lưng ông” của nam danh hài.

Trong tập 1 của game show Ai cũng bật cười mùa 2, Trấn Thành gặp phải một tình huống oái ăm khi đang cố tình chơi khăm đồng nghiệp. Trong phần Gương cười, Puka có nhiệm vụ làm theo các hành động của Trấn Thành.

Ông xã Hari Won cố tình tạo những động tác khó, tuy nhiên anh chàng đã gặp tình huống "cười ra nước mắt" là vô tình xoạc hai chân khiến quần bị rách. Nhanh trí, Trấn Thành đã kịp dùng khăn che chỗ nhạy cảm để không bị lộ hàng.

Sau thành công của mùa 1, tập 1 chương trình Ai cũng bật cười mùa 2 sẽ chính thức phát sóng trên kênh HTV2 vào 20 giờ chủ nhật ngày 3/9 tới đây.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành, NSND Hồng Vân, Khương Ngọc, Hoàng Sơn và nhiều người chơi đến từ các lĩnh vực khac nhau. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.

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