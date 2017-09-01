Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành nhận cái kết ‘bi thương’…rách quần

Hậu trường 01/09/2017 10:00

Trấn Thành vô tình bị bẽ mặt vì sự cố rách quần khi cố tình chơi khăm khách mời Puka. Người chơi và khán giả được dịp cười sảng khoái trước tình huống “gậy ông đập lưng ông” của nam danh hài.

Trong tập 1 của game show Ai cũng bật cười mùa 2, Trấn Thành gặp phải một tình huống oái ăm khi đang cố tình chơi khăm đồng nghiệp. Trong phần Gương cười, Puka có nhiệm vụ làm theo các hành động của Trấn Thành.

Ông xã Hari Won cố tình tạo những động tác khó, tuy nhiên anh chàng đã gặp tình huống "cười ra nước mắt" là vô tình xoạc hai chân khiến quần bị rách. Nhanh trí, Trấn Thành đã kịp dùng khăn che chỗ nhạy cảm để không bị lộ hàng.

Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành bị rách cả quần
Chương trình Ai cũng bật cười mùa 2 quy tụ nhiều gương mặt trẻ đang được yêu mến, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ - Ảnh: Internet

Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành bị rách cả quần
Trấn Thành cố tạo ra những động tác khó để thử thách người chơi Puka, nhưng anh đã gặp sự cố rách quần ngay lúc đó - Ảnh: Internet

Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành bị rách cả quần
Nam danh hài nhanh trí xử lý tình huống "gậy ông đập lưng ông" này - Ảnh: Internet

Sau thành công của mùa 1, tập 1 chương trình Ai cũng bật cười mùa 2 sẽ chính thức phát sóng trên kênh HTV2 vào 20 giờ chủ nhật ngày 3/9 tới đây.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành, NSND Hồng Vân, Khương Ngọc, Hoàng Sơn và nhiều người chơi đến từ các lĩnh vực khac nhau. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái.

Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành bị rách cả quần
Trong tập 1, phần Phim cười, TrấnThành và Băng Di hóa thân vào một trích đoạn của phim Em là bà nội của anh - Ảnh: Internet

Cố tình chơi khăm đồng nghiệp, Trấn Thành bị rách cả quần
Tự xưng là bà nội trong buổi hẹn hò đầu tiên, Băng Di bị Trấn Thành tát té nhào - Ảnh: Internet

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