Cô 'Bống' Hồng Nhung khoe body nóng bỏng khi đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai người Đức

Hậu trường 20/02/2021 16:56

Mặc dù đã bước qua tuổi 50 nhưng Diva Hồng Nhung vẫn tự tin mặc bikini khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ mới đây tại Nha Trang, khiến dân mạng trầm trồ không ngớt lời khen.

Cô "Bống" Hồng Nhung và bạn trại ngoại quốc, Gerhard Heusch, vừa trải qua kỳ nghỉ tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang bên những người bạn thân như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Giáng My.

Trong bài viết mới nhất trên mạng xã hội, Diva Hồng Nhung đã chia sẻ những khoảng khắc đẹp trong kỳ nghỉ, cùng với dòng tâm trạng đầy vui vẻ: "Nơi bổ dưỡng tâm hồn".

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Diva Hồng Nhung rạng ngời trong kỳ nghỉ. Cô không ngại ngần mặc bikini khoe thân hình nóng bỏng - Ảnh: FB
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Ở tuổi 50, Diva vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, nuột nà, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FB
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Những người bạn thân thiết gắn bó cùng ca sĩ - Ảnh: FB
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Tại khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, ca sĩ đã thể hiện một động tác yoga - Ảnh: FB

Ngay khi những bức ảnh trên được đăng tải trên trang các nhân, cô "Bống" đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng: "Chà, thân hình đẹp quá chị ơi", "Ai mà xinh thế", "Quá tuyệt"... 

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Bạn trai của ca sĩ cũng là người dành nhiều tình yêu cho bộ môn yoga - Ảnh: FB
Cô 'Bống' Hồng Nhung khoe body nóng bỏng khi đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai người Đức - Ảnh 6
Gerhard Heusch dường như cũng là một tín đồ mê hoạt động thể thao lành mạnh - Ảnh: FB

Diva Hồng Nhung công khai bạn trai người Đức vào đầu năm nay. Sau khi công khai, nữ Diva luôn dành cho "nửa kia" những lời khen có cánh. Về phía bạn trai, Gerhard Heusch luôn tháp tùng cô trong mọi sự kiện.

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