Cô 'Bống' Hồng Nhung khoe body nóng bỏng khi đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai người Đức

Mặc dù đã bước qua tuổi 50 nhưng Diva Hồng Nhung vẫn tự tin mặc bikini khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ mới đây tại Nha Trang, khiến dân mạng trầm trồ không ngớt lời khen.
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Cô "Bống" Hồng Nhung và bạn trại ngoại quốc, Gerhard Heusch, vừa trải qua kỳ nghỉ tại vịnh Ninh Vân, Nha Trang bên những người bạn thân như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Giáng My.
Trong bài viết mới nhất trên mạng xã hội, Diva Hồng Nhung đã chia sẻ những khoảng khắc đẹp trong kỳ nghỉ, cùng với dòng tâm trạng đầy vui vẻ: "Nơi bổ dưỡng tâm hồn".
Ngay khi những bức ảnh trên được đăng tải trên trang các nhân, cô "Bống" đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng: "Chà, thân hình đẹp quá chị ơi", "Ai mà xinh thế", "Quá tuyệt"...
Diva Hồng Nhung công khai bạn trai người Đức vào đầu năm nay. Sau khi công khai, nữ Diva luôn dành cho "nửa kia" những lời khen có cánh. Về phía bạn trai, Gerhard Heusch luôn tháp tùng cô trong mọi sự kiện.