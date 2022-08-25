'Cô bé trà sữa' Việt 1 thời được hâm mộ cuồng nhiệt ở Thái Lan nhờ mặt xinh, body nóng bỏng không thua gì sao Tbiz

Sang Thái, Jun Vũ theo học ngành quản trị kinh doanh, tuy nhiên cô vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế. Gắn bó với nghề chưa lâu nhưng cô bạn đã tham gia nhiều quảng cáo cho các nhãn hiệu lớn song song đó Jun Vũ cũng tham gia diễn xuất trong các MV của nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan.

Jun Vũ , tên thật là Vũ Phương Anh, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1995, là người gốc Hà Nội, cô được biết đến với biệt danh Hot girl trà sữa. Năm 15 tuổi cô theo bố mẹ sang Thái Lan định cư, may mắn sở hữu ngoại hình rất thu hút với nét dịu dàng, trong sáng cùng nụ cười tỏa nắng, sau đó theo học ở một ngôi trường Quốc tế đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm ở Thái Lan.

Cùng với sự trưởng thành trong sự nghiệp, hot girl Jun Vũ cũng thay đổi bản thân với phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ, khoe trọn thân hình nóng bỏng. Cô luôn khiến người hâm mộ "bỏng mắt" khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm của bản thân trên mạng xã hội.

Hot girl Jun Vũ thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, Jun Vũ tiếp tục khoe khoảnh khắc mặc bikini toả sáng giữa hồ bơi. Với vòng 1 mới dao kéo nên cô dễ dàng chinh phục con mắt nhiều người. Từ hình ảnh "hot girl trà sữa" chuộng những bộ đồ dễ thương, Jun Vũ làm mới mình với hình ảnh quyến rũ dần trở thành "hot girl bikini" vạn người mê.

Jun Vũ khoe trọn body nóng bỏng trong loạt ảnh gần đây - Ảnh: Internet

Xuất hiện với hình tượng mới, Jun Vũ gặp phải những ý kiến trái chiều, thậm chí là "chê". Trên thực tế, nàng hot girl luôn đa dạng trong phong cách thời trang, có thể hôm nay "bánh bèo", ngày mai lại "cá tính", ngày mốt lại "năng động". Nhưng phần lớn Jun Vũ luôn chọn xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ nhiều hơn. Có lẽ sở hữu body cân đối đã giúp Jun Vũ dễ dàng chinh phục được nhiều phong cách thời trang.

Jun Vũ đa dạng trong phong cách thời trang - Ảnh: Internet

Với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, hình ảnh của Jun Vũ mới đây đã được người hâm mộ yêu thích cuồng nhiệt. Phía dưới những tấm hình của cô hotgirl Việt Nam, dân mạng không giấu nổi sự thích thú và liên tục dành những "lời có cánh" cho nhan sắc của Jun Vũ. Thậm chí, một số người còn gọi cô là "thiên thần Việt Nam", "con gái Việt Nam xinh quá"...