Cô bé mít ướt trong 'Bố ơi, mình đi đâu thế' giờ đã lớn phổng phao: 13 tuổi cao gần bằng bố, ra dáng 'mợ chảnh'

Thời điểm đó, bé Chíp mới 6 tuổi, khá điệu đà và mít ướt. Dần dà, bằng cách dạy dỗ mềm mỏng nhưng không kém phần nghiêm khắc của bố, cô bé đã thích nghi với cuộc sống mới, dũng cảm và hoà đồng hơn.

Mạnh Trường được biết đến là một nam diễn viên nổi tiếng Vbiz. Anh đã lập gia đình và có 2 người con (1 trai 1 gái). Năm 2015, Mạnh Trường và con gái tên Nguyễn Phương Linh (thường gọi là Chíp) tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Mới đây, Mạnh Trường có bài đăng thu hút sự quan tâm. Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc cùng bé Chíp dạo phố. "Mình còn quá trẻ hay nàng đã quá lớn", nam diễn viên Hương Vị Tình Thân vui vẻ viết kèm.

Bẵng đi 6 năm, bé Chíp giờ đã 13 tuổi và có nhiều sự thay đổi về ngoại hình cũng như tâm sinh lý. Ở tuổi dậy thì, con gái Mạnh Trường dần hình thành phong cách riêng. Cô bé theo đuổi style cá tính cực thần thái.

Mạnh Trường khoe ảnh dạo phố cùng con gái. Ảnh: Internet

Có thể thấy, nhóc tỳ nhà Mạnh Trường lớn phổng phao ở tuổi 13, đôi chân thẳng tắp, ra dáng thiếu nữ khi cao đến tai bố. So với thời điểm 6 năm trước, lúc còn tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, bé Chíp đã thay đổi rất nhiều. Cô bé sở hữu làn da sáng hơn và ngày càng giống bố từ khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt 2 mí to tròn, sống mũi thẳng cho đến hình dáng khuôn miệng.

Đặc biệt, cô bé sở hữu suối tóc mây bồng bềnh đầy ấn tượng, kiểu tóc xoăn gợn sóng giúp tôn lên vẻ ngoài nữ tính. Khi không cười hoặc cười mỉm, ở cô bé toát lên thần thái kiêu sa tựa "mợ chảnh". Theo Mạnh Trường, anh chính là người đã đào tạo thần thái cho ái nữ.

Dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp để lại lời khen cho bố con Mạnh Trường. Thậm chí, nhiều người dí dỏm cho rằng Mạnh Trường và ái nữ trông giống "anh trai - em gái".

Được biết, bé Chíp đang theo học một trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ. Bên cạnh đảm bảo việc học văn hóa cho con, vợ chồng Mạnh Trường còn tạo điều kiện để con trau dồi thêm các môn năng khiếu, tập thể thao rèn luyện sức khỏe (bơi lội, bóng rổ...). Nhờ đó, Chíp phát triển toàn diện từ trí não đến thể trạng.

Dù con gái sớm bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật nhưng Mạnh Trường không gò ép con phải đi theo con đường giống mình. Thay vào đó, vợ chồng anh chọn cách phân tích, tư vấn cho con về các ngành nghề, từ đó bé có thể tự do lựa chọn con đường tương lai.

Mạnh Trường được biết đến là nam diễn viên truyền hình ăn khách nhất nhì màn ảnh phía Bắc. Nhờ vẻ ngoài lịch lãm cùng lối diễn xuất chững chạc và tự nhiên, nam diễn viên đã tạo được ấn tượng trong lòng công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, khán giả còn dành nhiều sự chú ý cho cuộc hôn nhân viên mãn của Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm. Được biết, cả hai là bạn cấp 2 của nhau và tính đến thời điểm hiện tại, họ đã trải qua 6 năm hẹn hò cùng 14 năm hôn nhân. Tháng 11/2022, họ chào đón đứa con thứ 3. Ngày vợ hạ sinh con trai, nam diễn viên không giấu được sự hạnh phúc và gửi lời yêu đến bà xã Phương Phạm: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Cảm ơn em yêu".