Là một trong những mỹ nhân công khai chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam, Cindy Thái Tài không ít lần khiến cộng đồng mạng đỏ mặt khi diện quần áo táo bạo khoe thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ 37 tuổi lại tiếp tục khiến khán giả toát mồ hôi khi ăn mặc áo khoét sâu hết cỡ, thả rông vòng 1 tạo dáng ngả ngớn livestream trên giường ngủ.