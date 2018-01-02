Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1

Hậu trường 02/01/2018 16:50

Cindy Thái Tài khiến dân mạng nghẹt thở khi diện áo sexy, thả rông vòng 1 lả lơi livestream trên giường ngủ.

Là một trong những mỹ nhân công khai chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam, Cindy Thái Tài không ít lần khiến cộng đồng mạng đỏ mặt khi diện quần áo táo bạo khoe thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ 37 tuổi lại tiếp tục khiến khán giả toát mồ hôi khi ăn mặc áo khoét sâu hết cỡ, thả rông vòng 1 tạo dáng ngả ngớn livestream trên giường ngủ.

Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 1

Cindy Thái Tài khoe trọn vòng 1 nóng bỏng khiến cư dân mạng "nóng mặt" - Ảnh: FBNV

Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 2
Nữ ca sĩ để mặt mộc không trang điểm livestream trong phòng ngủ - Ảnh: FBNV
Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 3
Đặc biệt là khi ngồi, phần nhũ hoa của ca sĩ sinh năm 1981 càng lộ rõ - Ảnh: FBNV
Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 4

Nhiều khán giả phát hoảng khi chứng kiến hình ảnh táo bạo này - Ảnh: FBNV

Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 5
Không sử dụng phụ kiện, vòng 1 của Cindy Thái Tài trở nên xập xệ - Ảnh: FBNV
Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 6

Gương mặt của cô nàng cũng trở nên nhợt nhạt và thiếu sức sống khi để mặt mộc - Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài cũng khiến nhiều đàn em phải "chạy dài" khi khoe vòng 1 ngồn ngộn tại các sự kiện.

Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 7

Hình ảnh táo bạo của Cindy Thái Tài trước đó - Ảnh: Internet

Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 8

Nhìn tổng thể thì nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ cuốn hút khó cưỡng - Ảnh: Internet

Cindy Thái Tài ăn mặc sexy tạo dáng lả lơi trên giường ngủ, sốc nặng khi nhìn vòng 1 - Ảnh 9

Ngoài công việc ca hát, hiện tại Cindy Thái Tài đang tích cực phát triển thương hiệu làm đẹp của mình - Ảnh: Internet

Đám cưới Lâm Khánh Chi: Choáng với dàn phù dâu 15 người là mỹ nhân chuyển giới, trong đó có Cindy Thái Tài

Đám cưới Lâm Khánh Chi: Choáng với dàn phù dâu 15 người là mỹ nhân chuyển giới, trong đó có Cindy Thái Tài

Sáng nay 28/12, tại lễ rước dâu trong đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi Trần Phi Hùng, nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng khi diện áo dài đỏ nổi bật làm phù dâu cho đồng nghiệp.

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