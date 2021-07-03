Cindy Lư hiện giờ ra sao sau khi kết thúc cuộc tình gần thập kỷ bên Hoài Lâm và về bên Đạt G

Sau cuộc hôn nhân sóng gió, nhiều người thắc mắc cuộc sống hiện tại của Cindy Lư như thế nào sau khi nên duyên với bạn thân của chồng cũ.

Một cuộc tình có thời gian đếm bằng năm là rất đang được trân trọng trong xã hội hiện nay khi mà có rất nhiều sựu việc xảy ra trong mối quan hệ của 2 người. Trong đó, càng ít có những cặp đôi đi đến con số 10 năm. Nhiều đôi yêu nhau, kết hôn rồi cũng ngậm ngùi dừng lại tại con số 9 trong sự nuối tiếc của nhiều người. Cindy Lư và Hoài Lâm thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Trong showbiz có một cặp đôi gần đây đã xa nhau khi cả 2 đang đứng trước mốc 1 thập kỷ đó là vợ chồng Hoài Lâm - Cindy Lư. Thuở còn yêu nhau, mối quan hệ gặp nhiều sóng gió vì Cindy Lư bị gia đình ngăn cấm cộng thêm việc Hoài Lâm đã cãi lời cha nuôi là NSƯT Hoài Linh để bất chấp bỏ sự nghiệp mà đến bên người con gái mình thương.

Cặp đôi chính thức ly hôn vòa cuối năm 2019 - Ảnh: FBNV Sau nhiều nghi vấn rạn nứt rồi lại lành lặn, tháng 6/2020, Cindy Lư chính thức lên tiếng xác nhận mình và Hoài Lâm dã ly hôn, kết thúc đoạn tình cảm dài 9 năm. Khi Hoài Lâm vẫn tĩnh lặng và chưa quay lại ánh đèn sân khấu, Cindy Lư gần đây đã công khai tình mới là một gương mặt không mấy xa lạ là Đạt G - còn được biết đến là bạn thân nam ca sĩ Hoài Lâm. Dù gặp nhiều phản đối, cặp đôi mới của Vbiz vẫn bên nhau thắm thiết nay đã được 2 tháng, cuộc sống của Cindy Lư cũng khiến nhiều người tò mò hơn. Cách đây không lâu, Cindy Lư gây bất ngờ khi công khai tình mới Đạt G - Ảnh: FBNV Sau khi ly hôn chồng, Cindy Lư tuyên bố không cần tiền cấp dưỡng của chồng cũ mà vẫn có thể nuôi con. Vào tháng 3 vừa rồi, cô đã mở một cửa hàng ĐTDĐ tại TPHCM do mình làm chủ. Khi nhận được câu hỏi về việc sẽ làm gì nếu Hoài Lâm muốn gặp và chăm soc 2 con, cô nàng đã trả lời rất thẳng thắng rằng sẽ cho phép chồng cũ gặp con nhưng vẫn quyết không để anh nhúng tay vào việc nuôi con.

Sau ly hôn, Cindy Lư tự chủ kinh tế và nuôi con 1 mình - Ảnh: FBNV Còn về mối tình với người bạn trai mới Đạt G, thuở mới yêu cả 2 cũng gặp phải nhiều trái ngang khi Cindy Lư bị cho là "tuesday" trong mối quan hệ của giọng ca Buồn Của Anh và Du Uyên. Cindy lư sau đó cũng đã lên tiếng phủ nhận sự việc trên và xác nhận Đạt G hiện đan là người giúp cô nuôi dưỡng 2 con gái theo cái cách mà "1 người cha ruột chưa chắc đã làm được" - cũng chính câu nói này khiến cô một lần nữa bị cư dân mạng réo tên vì cho rằng đang ám chỉ tới Hoài Lâm. "Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con. Đó là việc mà chưa chắc một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm. Mình đã là người phụ nữ trải qua nhiều chuyện, là người mẹ có 2 đứa con, bản thân sẽ biết đâu là thật, đâu là giả. Mình cũng biết rõ việc xây dựng gia đình và tương lai là thế nào. Cảm ơn mọi người nếu ủng hộ, tin tưởng. Còn nếu không, không sao cả, chỉ xin mọi người đừng buông những lời nặng nề nếu mình đăng hình 2 đứa nhỏ, vì tụi nhỏ không có tội". - Nguyên văn chia sẻ của Cindy Lư. Đạt G và Cindy Lư tại cửa hàng điện thoại của cô - Ảnh: FBNV Đạt G thân thiết với con gái của Cindy Lư - Ảnh: FBNV Anh còn công khai đăng ảnh Cindy trên trang ca nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình Đứng trước việc người yêu bị công kích dữ dội, Đạt G cũng từng lên tiếng rằng Cindy Lư "vô tội trong việc này" dù liên tục bị tình cũ của anh - Du Uyên úp mở việc có người thứ 3 chen vào mối quan hệ của cô và Đạt G. Đạt G bảo vệ Cindy trước bình luận tiêu cực - Ảnh: Chụp màn hình Cindy Lư chia sẻ sản phẩm âm nhạc của Đạt G trên trang cá nhân của mình - ẢNh: Chụp màn hình Cô còn đăng ảnh được Đạt G chăm sóc tận tình - Ảnh: Chụp màn hình Sau 2 tháng công bố yêu nhau, dù đối mặt với nhiều nghi vấn rạn nứt, Đạt G và Cindy Lư vẫn rất hạnh phúc, cuối tháng 6 vừa rồi, cô nàng đã chia sẻ ca khúc mới của Đạt G trên trang cá nhân của mình. Trước đó cô nàng đã đăng story khoe bữa lẩu tại nhà. Kèm theo đó vợ cũ Hoài Lâm không quên tiết lộ: "Thèm quá thì tại gia nha. Cảm ơn người ấy không bao giờ bỏ đói mình nha". "Người ấy" là ai không cần phải nói nhiều mà dân mạng cũng đoán được chính là Đạt G.

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