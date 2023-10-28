Chuyện tình cổ tích thời hiện đại của nhạc sĩ Đức Huy và bà xã kém 44 tuổi: U80 vẫn có con thứ 5, hôn nhân lãng mạn như ngày đầu

Nổi tiếng là người lãng mạn, ở tuổi 76, nhạc sĩ Đức Huy vẫn miệt mài đi diễn và không ngại làm mới bản thân. Nam nhạc sĩ cho hay ông ít khi nghĩ đến con số tuổi mình. "Còn thở còn đi còn đứng, còn được đàn, còn được hát, thì cứ việc làm những việc đó thôi, tại sao phải suy nghĩ nhiều làm gì" - nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Nhạc sĩ Đức Huy đã sáng tác nhiều bài hát và trở thành bất hủ một thời. Các bài hát do ông sáng tác đều có cấu trúc chặt chẽ, lời lẽ bình dị, ngắn gọn mà sâu sắc. Kết hợp với đó là giai điệu nhẹ nhàng và dễ thấm. Một số bài hát gắn liền với tên tuổi của nam nhạc sĩ phải kể đến là: Đừng xa em đêm nay, Yêu em dài lâu, Và tôi cũng yêu em, Bài hát tình yêu, Thêm một lần nữa, Trái tim ngục tù, Và con tim đã vui trở lại, Như đã dấu yêu,…

Sau khi kết hôn, vợ chồng Đức Huy – Thảo My chuyển hướng sang kinh doanh như mở phòng thu, mở tiệm studio, nhà hàng nhưng kết quả không như mong đợi. Kinh tế khó khăn chính là yếu tố khiến vợ chồng nam nhạc sĩ ngày càng xa cách. Trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, sau 13 năm chung sống, nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Thảo My đã ly dị. Hậu ly hôn, vợ và 3 con sống ở Mỹ, Đức Huy trở về Việt Nam.

Là một trong nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, nhạc sĩ Đức Huy lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Năm 1989, Đức Huy gặp Thảo My và 2 năm sau thì trở thành vợ chồng. Chuyện tình giữa ca sĩ – nhạc sĩ gắn bó cả trên đường tình và đường sự nghiệp rất lãng mạn, nên thơ. Trong thời gian yêu đương, ông đã sáng tác tặng cô 3 bài: Đừng xa em đêm nay, Những đêm trăng tròn, Còn mãi thương yêu…

Sau thời gian dài cô đơn, nam nhạc sĩ sinh năm 1947 tìm được tình yêu bên người vợ kém mình 44 tuổi

Sau thời gian dài cô đơn, nam nhạc sĩ sinh năm 1947 tìm được tình yêu bên người vợ kém mình 44 tuổi. Tái hôn ở độ tuổi lục tuần với bà xã nhiều tuổi, chuyện tình của ông khiến nhiều người bàn tán. Song hiện tại nhạc sĩ Đức Huy có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Tái hôn ở độ tuổi lục tuần với bà xã nhiều tuổi, chuyện tình của ông khiến nhiều người bàn tán

Trong hậu trường các chương trình bà xã kém tuổi Huỳnh Thư luôn đồng hành và quan tâm chồng tận tình. Chênh lệnh tới 44 tuổi nhưng hai vợ chồng nam nhạc sĩ lại rất ăn ý trong cuộc sống. Bà xã vốn là một fan của Đức Huy. Sau thời gian dài tìm hiểu, hai người đến với nhau cùng xây đắp hạnh phúc. Hiện tại, vợ chồng nam nhạc sĩ có thêm 2 người con, một trai và một gái. Bé út chào đời vào năm 2017, khi đó nhạc sĩ Đức Huy vừa tròn 70 tuổi.

Chênh lệnh tới 44 tuổi nhưng hai vợ chồng nam nhạc sĩ lại rất ăn ý trong cuộc sống. Bà xã vốn là một fan của Đức Huy. Sau thời gian dài tìm hiểu, hai người đến với nhau cùng xây đắp hạnh phúc

Cách xa về tuổi tác, Huỳnh Thư cho hay, lúc đầu cô cảm thấy khó chịu, hay tự ái mỗi khi ông xã sửa sai. Sau 10 năm chung sống, cô học được cách chấp nhận sự thật, giảm cái tôi nên cuộc sống hai vợ chồng ngày càng viên mãn. “10 năm qua, chúng tôi cãi nhau mất 15 – 30 phút là quá nhiều. Ai sai sẽ tự đến xin lỗi người còn lại. Chúng tôi không tranh đấu, hơn thua, không giành phần thắng về mình. Chúng tôi không để bụng chuyện không vui” - Huỳnh Thư nói.

Hiện tại, vợ chồng nam nhạc sĩ có thêm 2 người con, một trai và một gái. Bé út chào đời vào năm 2017, khi đó nhạc sĩ Đức Huy vừa tròn 70 tuổi

"Bật mí" bí quyết giữ gìn sự tươi mới, nhạc sĩ cho hay ông vẫn thường nói rằng chúng ta không cần phải đợi đến ngày 8/3 để tỏ sự thương yêu và quý mến cũng như bày tỏ sự biết ơn những người phụ nữ đã hiểu biết, đã thương yêu mình cũng như đã làm cho cuộc sống này đầy đủ và tươi đẹp mỗi ngày. Vì cuộc sống không cục bộ, chúng ta đều cần tương tác và luôn cần đến nhau.

Hiện tại Đức Huy ưu tiên số một của ông luôn là sức khỏe ổn định. Đơn giản, nếu ông không khỏe thì mọi người chung quanh cũng "mệt" vì ông

Hiện tại Đức Huy ưu tiên số một của ông luôn là sức khỏe ổn định. Đơn giản, nếu ông không khỏe thì mọi người chung quanh cũng "mệt" vì ông. Có sức khỏe, ông mới có thể chăm sóc cho gia đình ông được.