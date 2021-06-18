Chuyện tình 6 năm ngập 'cẩu lương' của cặp đôi màu tím quyền lực nhất đế chế nội thất xa xỉ Việt Nam

Nếu là fan của chương trình truyền hình "Người ấy là ai" chắc khán giả sẽ không thể quên được cặp đôi "màu tím" Quách Thái Công và Huy Phan. Trên sóng truyền hình, cả 2 đều thể hiện những cử chỉ thân mật và "ngôn tình" dành cho đối phương khiến ai xem cũng phải ganh tị, nhưng khán giả vẫn thắc mắc liệu ngoài đời thật cặp đôi có được như vậy hay không?

Trong tập 4 - mùa 3 của chương trình "Người ấy là ai", khán giả đã vô cùng bất ngờ khi anh chàng Huy Phan thổ lộ mình là "màu tím" đích thực. Bất ngờ hơn người yêu của Huy không ai xa lạ đó chính là "phù thủy" trong làng thiết kế nội thất Quách Thái Công. Khoảnh khắc Quách Thái Công bước ra đón lấy bàn tay của người yêu Huy Phan, cả 2 dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào khiến Trấn Thành và ban cố vấn rưng rưng xúc động. Thời điểm đó, Quách Thái Công cho biết, anh muốn được cùng người yêu come out trước sự chứng kiến của nhiều khán giả để cả 2 có thể thoải mái thể hiện tình cảm.

Cặp đôi đã có khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu Người ấy là ai - Ảnh: FBNV Sau gần 1 năm công khai yêu nhau trên sóng truyền hình, khán giả đã vô cùng tò mò liệu cả 2 người có giữ được tình cảm ngọt ngào ấy không, hay thực tế "phũ phàng" không như là mơ. Nhưng cặp đôi đã một lần nữa chứng minh tình yêu của mình qua loạt ảnh về cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân. Quách Thái Công và Huy Phan thường đăng tải hình ảnh cùng nhau làm việc, thường xuyên du lịch đến những địa điểm sang trọng, lãng mạn... khiến người xem phải cảm thấy ganh tị. Cũng từ sau chương trình truyền hình ấy, nhà thiết kế Thái Công và CEO Huy Phan thường xuyên xuất hiện và chia sẻ quan điểm trên kênh Youtube cá nhân với thông điệp "Tình yêu không có biên giới". Cả 2 cho rằng khi yêu mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa, ranh giới về màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, tuổi tác, giới tính hay địa vị xã hội cũng bị xóa bỏ.

Cũng từ sau chương trình truyền hình ấy, nhà thiết kế Thái Công và CEO Huy Phan thường xuyên xuất hiện và chia sẻ quan điểm về tình yêu - Ảnh: FBNV Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn nhỏ - Ảnh: FBNV Cả 2 cùng nhau làm việc mỗi ngày - Ảnh: FBNV Một lần, khi nói về cuộc sống hàng ngày hàng ngày của mình nhà thiết kế Quách Thái Công từng chia sẻ anh thường xuyên cùng người yêu ở nhà hơn là ra ngoài, cả 2 có cùng tính cách và sở thích, thích sự yên tĩnh và sợ đám đông: "Thái Công với Huy có một điều rất hợp với nhau, và điều này cũng rất quan trọng, vì sao hai đứa quen nhau lâu như vậy được: hai đứa rất rất thích ở nhà chơi và rất sợ đám đông!". Quách Thái Công còn khiến cư dân mạng vô cùng ganh tị với độ chiều người yêu "hết nấc", anh từng chia sẻ khoảnh khắc Huy Phan vui vẻ khi nhận được món quà là đôi giày thể thao anh vừa mua cho, với dòng caption không thể nào "cẩu lương" hơn: "Bạn trai thì thích giày thể thao, vừa mua được một đôi mới, "mừng như Tết"!". NTK Quách Thái Công chia sẻ hình ảnh về người yêu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Dù đi tới đâu, làm công việc gì hay du lịch vui chơi, Thái Công và Huy Phan không ngừng ghi lại cho nhau những kỉ niệm qua nhiều bức ảnh - Ảnh: FBNV Qua những bức ảnh được cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả có thể thấy rằng tình cảm hai người dành cho nhau cực kỳ lớn - Ảnh: FBNV Không những thế, cặp đôi thường xuyên cùng nhau du lịch đến những nơi nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, có thể kế đến như chuyến tàu lửa huyền thoại Blue Train - con tàu xa xỉ bậc nhất thế giới từ năm 1923 ở Phi Châu hay khách sạn 5 sao Bulgari tại Bali... Qua những bức ảnh được cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả có thể thấy rằng tình cảm hai người dành cho nhau cực kỳ lớn. Dù đi tới đâu, làm công việc gì hay du lịch vui chơi, Thái Công và Huy Phan không ngừng ghi lại cho nhau những kỉ niệm qua nhiều bức ảnh. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau du lịch đến những nơi nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất - Ảnh: FBNV Không những là người có địa vị, có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, nhà thiết kế Quách Thái Công và CEO Huy Phan còn khiến dư luận ngưỡng mộ về chuyện tình hơn 6 năm của mình - Ảnh: FBNV Không những là người có địa vị, có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, nhà thiết kế Quách Thái Công và CEO Huy Phan còn khiến dư luận ngưỡng mộ về chuyện tình hơn 6 năm của mình. Họ công khai chung sống, đồng hành trong công việc, hỗ trợ và ủng hộ nhau, tô điểm cuộc sống của nhau với đầy ắp niềm vui, hạnh phúc và cả sự ngọt ngào khiến bao người phải ngậm ngùi ganh tị.

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