Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát

Hậu trường 12/11/2018 11:28

Dù hiện tại, có người vinh quang, có người bạc mệnh nhưng tên tuổi của những kiều nữ, tài tử Việt đình đám một thời này vẫn để lại nhiều tình cảm sâu đậm trong lòng công chúng.

Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh… đều là những nghệ sĩ có tài, từng một thời khuấy đảo nền điện ảnh Việt. Thế nhưng, cuộc đời của họ cũng giống như một bộ phim, trải qua không ít thăng trầm và nỗi đau mà mấy ai có thể hiểu thấu.

Việt Trinh

Việt Trinh là một trong những nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng vào những năm đầu thập niên 1990. Sở hữu khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, Việt Trinh được rất nhiều khán giả yêu mến.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 1

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 2
Việt Trinh sớm nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp khiến ai nấy đều xao xuyến - Ảnh: Internet

Năm 1996, với vai diễn trong bộ phim truyền hình ăn khách “Người đẹp Tây Đô”, Việt Trinh vụt sáng trở thành ngôi sao của nền điện ảnh Việt.

Trái với những thành công trong sự nghiệp, con đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Việt Trinh đã từng trải qua hai mối tình sóng gió với đại gia Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao. Chuyện tình của cô đã từng vấp phải nhiều chỉ trích, hình tượng cô xây dựng trong lòng công chúng bỗng dưng sụp đổ, tiêu tan.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 3
Cô từng trải qua hai mối tình sóng gió với đại gia - Ảnh: Internet

Trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc đời, ở tuổi 46, Việt Trinh vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng bản thân sẽ không lấy chồng mà sẽ sống một mình suốt đời, đồng thời rong ruổi khắp nơi để làm việc thiện.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 4
Việt Trinh của hiện tại vẫn đẹp mặn mà và một lòng hướng Phật - Ảnh: Internet

Lê Công Tuấn Anh

Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1967. Anh sở hữu vẻ đẹp thư sinh cùng đôi mắt đượm buồn khiến bao thiếu nữ mê đắm. Gia nhập làng điện ảnh Việt từ những năm 1990, anh trở thành gương mặt diễn viên xuất sắc với nhiều vai diễn thành công được khán giả đón nhận.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 5

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 6
Những vai diễn của anh được rất nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mặc dù thành công trên con đường sự nghiệp nhưng mấy ai biết tuổi thơ của anh lại đầy nỗi đau. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, anh bị bỏ rơi và phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ bán báo, đánh giày… cho đến ăn xin.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 7
Đường đời và đường tình của Lê Công Tuấn Anh không hề bằng phẳng như sự nghiệp của anh - Ảnh: Internet

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Công Tuấn Anh đã tìm tới cái chết trước sự bàng hoàng của công chúng lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng, vì không chịu được cú sốc sau khi chia tay mối tình sâu nặng nên nam diễn viên quyết định rời bỏ cõi trần khi mới 29 tuổi.

Diễm Hương

Sinh năm 1970, Diễm Hương là nữ diễn viên sáng giá của thập niên 1990 qua các bộ phim như: Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, Nước mắt học trò, Phạm Công Cúc Hoa… Cô được khán giả nhớ đến với hình ảnh ngọc nữ sở hữu vẻ đẹp không tì vết cùng tài năng vượt trội.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 8

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 9
Diễm Hương luôn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi khiến bao thế hệ khán giả say đắm - Ảnh: Internet

Nổi tiếng với nhan sắc "băng thanh, ngọc khiết", Diễm Hương được rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng cô vẫn không xiêu lòng trước bất kỳ ai. Cuối cùng, cô lại vướng vào một cuộc tình đầy cay đắng.

Mãi đến sau này, Diễm Hương mới gặp được một người đàn ông hơn cô 18 tuổi và quyết định sang Canada định cư. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng ở tuổi 48 và dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ.

Chuyện đời ít ai biết về những kiều nữ, tài tử Việt nức tiếng một thời: Người lận đận tình duyên, người tự tử để tìm lối thoát - Ảnh 10
Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng Diễm Hương vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào ngày xưa - Ảnh: Internet
Bi kịch cuộc đời của 'ông hoàng kiếm hiệp' Kim Dung

Bi kịch cuộc đời của 'ông hoàng kiếm hiệp' Kim Dung

Sự nghiệp viết truyện kiếm hiệp lừng lẫy là thế nhưng nhà văn Kim Dung lại vô cùng lận đận trong tình duyên, ông trải qua tới 3 cuộc hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   cuộc đời sao Việt sao Việt Lê Công Tuấn Anh Diễm Hương Việt Trinh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42