Dù hiện tại, có người vinh quang, có người bạc mệnh nhưng tên tuổi của những kiều nữ, tài tử Việt đình đám một thời này vẫn để lại nhiều tình cảm sâu đậm trong lòng công chúng.
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Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh… đều là những nghệ sĩ có tài, từng một thời khuấy đảo nền điện ảnh Việt. Thế nhưng, cuộc đời của họ cũng giống như một bộ phim, trải qua không ít thăng trầm và nỗi đau mà mấy ai có thể hiểu thấu.
Việt Trinh
Việt Trinh là một trong những nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng vào những năm đầu thập niên 1990. Sở hữu khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, Việt Trinh được rất nhiều khán giả yêu mến.
Năm 1996, với vai diễn trong bộ phim truyền hình ăn khách “Người đẹp Tây Đô”, Việt Trinh vụt sáng trở thành ngôi sao của nền điện ảnh Việt.
Trái với những thành công trong sự nghiệp, con đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Việt Trinh đã từng trải qua hai mối tình sóng gió với đại gia Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao. Chuyện tình của cô đã từng vấp phải nhiều chỉ trích, hình tượng cô xây dựng trong lòng công chúng bỗng dưng sụp đổ, tiêu tan.
Trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc đời, ở tuổi 46, Việt Trinh vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng bản thân sẽ không lấy chồng mà sẽ sống một mình suốt đời, đồng thời rong ruổi khắp nơi để làm việc thiện.
Lê Công Tuấn Anh
Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1967. Anh sở hữu vẻ đẹp thư sinh cùng đôi mắt đượm buồn khiến bao thiếu nữ mê đắm. Gia nhập làng điện ảnh Việt từ những năm 1990, anh trở thành gương mặt diễn viên xuất sắc với nhiều vai diễn thành công được khán giả đón nhận.
Mặc dù thành công trên con đường sự nghiệp nhưng mấy ai biết tuổi thơ của anh lại đầy nỗi đau. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, anh bị bỏ rơi và phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ bán báo, đánh giày… cho đến ăn xin.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Công Tuấn Anh đã tìm tới cái chết trước sự bàng hoàng của công chúng lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng, vì không chịu được cú sốc sau khi chia tay mối tình sâu nặng nên nam diễn viên quyết định rời bỏ cõi trần khi mới 29 tuổi.
Sinh năm 1970, Diễm Hương là nữ diễn viên sáng giá của thập niên 1990 qua các bộ phim như: Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, Nước mắt học trò, Phạm Công Cúc Hoa… Cô được khán giả nhớ đến với hình ảnh ngọc nữ sở hữu vẻ đẹp không tì vết cùng tài năng vượt trội.
Nổi tiếng với nhan sắc "băng thanh, ngọc khiết", Diễm Hương được rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng cô vẫn không xiêu lòng trước bất kỳ ai. Cuối cùng, cô lại vướng vào một cuộc tình đầy cay đắng.
Mãi đến sau này, Diễm Hương mới gặp được một người đàn ông hơn cô 18 tuổi và quyết định sang Canada định cư. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng ở tuổi 48 và dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ.