Chồng vỗ mông gái xinh để chào hỏi, vợ Phạm Anh Khoa vẫn nói 'Em tự hào về anh'

Hậu trường 14/05/2018 11:14

Chia sẻ mới nhất của vợ Phạm Anh Khoa sau khi chồng lên tiếng xin lỗi gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Cách đây ít lâu, Phạm Lịch khiến dư luận dậy sóng khi công khai tố Phạm Anh Khoa gạ tình tục tĩu trong thời gian cùng thi Trời sinh một cặp. Ngay sau đó, cả vợ chồng Phạm Anh Khoa đều lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Thậm chí, bà xã Phạm Anh Khoa còn tỏ ra xót xa khi chồng mình bị bôi nhọ danh dự.

Tuy nhiên, sau khi hàng loạt mỹ nhân lên tiếng bênh vực Phạm Lịch thì Phạm Anh Khoa đã phải ra mặt xin lỗi. Trong clip được chia sẻ trên fanpage của Trung tâm CSAGA (Tổ chức Phi chính Phủ, hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái), nam Rocker vẫn nhất quyết không chịu nhận sai mà cho rằng các cô gái đã hiểu lầm mình. Phạm Anh Khoa cho rằng những cử chỉ thân mật với đồng nghiệp như vỗ mông, khoác vai... là cách chào hỏi bình thường trong showbiz.

Ngay sau đó, chị Thùy Trang đã chia sẻ lại clip này và để lại một dòng chú thích khó hiểu: "Em tự hào về anh!". Bài đăng này của vợ Phạm Anh Khoa bị đông đảo khán giả chỉ trích. Hầu hết, cư dân mạng đều cho rằng chị Thùy Trang quá nhu nhược, bênh vực chồng không đúng thời điểm và vô tình làm hư Phạm Anh Khoa. Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, bà xã Phạm Anh Khoa đã sửa status lại thành: "Nhìn nhận và thay đổi", đồng thời khóa hết bình luận ở các bài đăng trên trang cá nhân.

Chồng vỗ mông gái xinh để chào hỏi, vợ Phạm Anh Khoa vẫn nói 'Em tự hào về anh' - Ảnh 1
Bà xã Phạm Anh Khoa sửa status sau khi bị khán giả chỉ trích - Ảnh: FBNV
Chồng vỗ mông gái xinh để chào hỏi, vợ Phạm Anh Khoa vẫn nói 'Em tự hào về anh' - Ảnh 2
Giữa tâm bão, vợ Phạm Anh Khoa vẫn nhất quyết đứng về phía chồng - Ảnh: Internet
Chồng vỗ mông gái xinh để chào hỏi, vợ Phạm Anh Khoa vẫn nói 'Em tự hào về anh' - Ảnh 3
Nhiều cô gái tiết lộ rằng chị Trang biết rõ bản tính lăng nhăng của Phạm Anh Khoa nhưng nhắm mắt làm ngơ - Ảnh: Internet
Phạm Anh Khoa: Lời xin lỗi của một tên hề và người phụ họa vui nhộn

Phạm Anh Khoa: Lời xin lỗi của một tên hề và người phụ họa vui nhộn

Cuối cùng, Phạm Anh Khoa cũng lên tiếng xin lỗi như công chúng mong muốn. Thế nhưng, nhiều người lại ước, anh đừng lên tiếng sẽ tốt hơn.

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