Chồng đại gia của Á hậu Thanh Tú 'giàu nứt vách' vẫn phải chăm con để vợ dùng bữa, xứng danh 'ông chồng quốc dân'

Ông xã của Á hậu Thanh Tú đã không ngại việc giữ con để vợ mình được thoải mái ăn uống, chính hành động này của nam doanh nhận về không ít lời khen từ công chúng.

Mới đây, Á hậu Thanh Tú đã đăng tải lên kênh TikTok chính thức của mình một video vô cùng thú vị ghi lại hai cảnh tượng đối lập của cô và ông xã Nguyễn Thành Phương khi đi ăn với nhau. Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng.

Cụ thể, trong video, Á hậu Thanh Tú đang thoải mái ăn uống trông rất ngon miệng và bình thản. Tuy nhiên, khi camera quay ra ông xã của cô thì mọi người mới vỡ lẽ, nam doanh nhân họ Nguyễn phải chọn ăn cơ cho dễ xúc, đồng thời giúp vợ trông quý tử trong bất lực.

Tình cảnh trái ngược của hai vợ chồng Á hậu Thanh Tú - Ảnh: Internet

Không ít người đã để lại những bình luận khen ngợi cho sự tâm lý của doanh nhân Nguyễn Thành Phương, cho rằng Thanh Tú rất biết "chọn chồng". Tuy nhiên, đối diện với những lời khen này, Á hậu Việt Nam 2016 lại có phần hồi đáp vô cùng dí dỏm và có hơi hướng "dìm chồng" như: "Được một buổi thôi", "Thì đi làm cả ngày về mới phải bế con thôi mà", "Bác ơi thường cái gì trên mạng là ảo ý mà ạ"...

Sinh năm 1994, Ngô Thanh Tú được công chúng biết đến với ngôi vị Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2016. Chồng của cô, doanh nhân Nguyễn Thành Phương hơn Thanh Tú 16 tuổi và là chủ của một tập đoàn kinh tế lớn.

Ngô Thanh Tú và Nguyễn Thành Phương kết hôn vào tháng 12/2018 và đón quý tử vào tháng 6/2019. Đến tháng 10/2021, nàng Á hậu lại tiếp tục sinh cho chồng doanh nhân một con trai nữa. Có cuộc sống viên mãn cùng chồng và các con, Thanh Tú thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dai-gia-cua-a-hau-thanh-tu-giau-nut-vach-van-phai-cham-con-de-vo-dung-bua-xung-danh-ong-chong-quoc-dan-521628.html