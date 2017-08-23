Choáng với cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' chuyên trị các vai bựa - bẩn - hôi

Hậu trường 23/08/2017 19:25

Toàn vào những vai thuộc diện bẩn, bựa, hôi…, chàng diễn viên ‘xấu nhất’ showbiz Việt - Trung Ruồi khiến nhiều khán giả phát sốt với cuộc sống sinh viên của mình.

Diễn viên Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, sinh năm 1993. Hiện anh đang là sinh viên chuyên ngành diễn viên điện ảnh của Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Trung từng thừa nhận bản thân có ngoại hình “xấu lạ”, và thường được mọi người gọi là Trung Ruồi vì bản thân anh khá hài hước và tự nhiên như... ruồi.

Anh đến gần hơn với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước khi hóa thân thành nhiều nhân vật với những cá tính khác nhau. Nhắc đến Trung Ruồi, khán giả yêu mến anh thường không thể quên câu nói đã tạo nên thương hiệu của nam diễn viên: “Đồ nhà quê!”.

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Từng bị ném đá vì xấu xí nhưng Trung Ruồi khẳng định sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Anh hóa thân trong nhiều vai diễn khác nhau - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Xấu có thương hiệu, Trung Ruồi thường hóa thân vào các vai xấu lạ - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Tạo hình độc lạ của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Hiện tại Trung Ruồi đang là sinh viên của Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Dù rất bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian để đi du lịch - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Nam diễn viên sinh năm 1993 chia sẻ, anh bị chê nhiều đến mức thành... quen - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Dù vẫn đang là sinh viên nhưng Trung Ruồi có cuộc sống khá thoải mái - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Anh chàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình khi đi du lịch - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Với tình cách vui vẻ, thân thiện, anh được nhiều đồng nghiệp yêu quý - Ảnh: Internet

Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi
Nam diễn viên cũng từng tham gia chương trình Táo quân 2017 - Ảnh: Internet

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