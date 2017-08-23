Cuộc sống của diễn viên bị chê 'xấu nhất showbiz Việt' Trung Ruồi

Toàn vào những vai thuộc diện bẩn, bựa, hôi…, chàng diễn viên ‘xấu nhất’ showbiz Việt - Trung Ruồi khiến nhiều khán giả phát sốt với cuộc sống sinh viên của mình.

Diễn viên Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, sinh năm 1993. Hiện anh đang là sinh viên chuyên ngành diễn viên điện ảnh của Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Trung từng thừa nhận bản thân có ngoại hình “xấu lạ”, và thường được mọi người gọi là Trung Ruồi vì bản thân anh khá hài hước và tự nhiên như... ruồi.

Anh đến gần hơn với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước khi hóa thân thành nhiều nhân vật với những cá tính khác nhau. Nhắc đến Trung Ruồi, khán giả yêu mến anh thường không thể quên câu nói đã tạo nên thương hiệu của nam diễn viên: “Đồ nhà quê!”.

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