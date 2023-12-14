CHÍNH THỨC: Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hậu trường 14/12/2023 08:52

Hồ Hoài Anh đã chủ động xin nghỉ việc. Các thủ tục để nam nhạc sĩ xin nghỉ việc đã hoàn thành và đã có quyết định chính thức.

Theo thông tin từ Dân Trí, ông Quốc Chung, Phó phòng Hành chính tổng hợp, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc. Các thủ tục để Hồ Hoài Anh xin nghỉ việc đã hoàn thành và đã có quyết định chính thức.

Vị này không tiết lộ thời gian Hồ Hoài Anh chính thức nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, nam nhạc sĩ nghỉ việc từ tháng 4/2023.

CHÍNH THỨC: Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh xuất hiện sau ồn ào ở nước ngoài là trong mini concert The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú.

Trước đó, vào tháng 12/2022, về thông tin Hồ Hoài Anh hoạt động nghệ thuật sau thời gian im ắng, phòng Tổ chức của Học viện cho biết, mấy tháng nay Hồ Hoài Anh xin nghỉ việc không lương vì có việc gia đình và chưa hết thời hạn đó.

"Hết thời hạn xin nghỉ việc không lương, Hồ Hoài Anh có thể đi làm trở lại hoặc xin nghỉ thêm. Tình hình thế nào thì Hồ Hoài Anh sẽ làm đơn, thông báo cụ thể với Ban giám đốc và phòng Tổ chức của Học viện sau", phòng Tổ chức Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin.

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng ồn ào khi du lịch tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha cuối tháng 6/2022. Cả hai bị cô gái 17 tuổi tố cưỡng hiếp. Theo báo chí Tây Ban Nha, hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt và được chuyển đến tòa án cũng như bị tịch thu hộ chiếu.

Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ, hai người không được phép rời đảo.

Tháng 8/2022, Tòa án Palma trả lại hộ chiếu và cả hai có thể về nước từ ngày 3/8/2022.

CHÍNH THỨC: Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh chủ động xin nghỉ việc 

Sau scandal ở nước ngoài, Hồ Hoài Anh giữ im lặng, hạn chế cập nhật thông tin, hoạt động trên mạng xã hội. Lần hiếm hoi anh xuất hiện là trong mini concert The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú.

Hồi cuối tháng 9, Hồ Hoài Anh làm đạo diễn chương trình trong live concert của Hoàng Thùy Linh.

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