Chia sẻ ảnh trước và sau sinh, Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động

Diễn viên Lan Phương khiến nhiều người rơi lệ khi đăng tải ảnh đang mang thai và sau khi em bé chào đời.
- Vội làm việc sau 2 tuần sinh con, Lan Phương lộ mặt mộc phờ phạc, mắt sưng húp
- 24 ngày sau sinh, Lan Phương thấy giống siêu nhân vì phải một tay bế con, tay kia làm đủ mọi thứ
Hơn 1 tháng sau ngày con gái đầu lòng chào đời, Lan Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh trước và sau sinh. Diện cùng một trang phục và tư thế giống hệt, nhưng hai bức ảnh ở hai thời điểm khác nhau lại mang đến cho người xem cảm nhận hoàn toàn khác biệt.
Dù trên bụng vẫn còn nhiều vết rạn da và mỡ thừa nhưng điều đó không làm mất đi nét đẹp của người phụ nữ cùng sự thiêng liêng và cao cả của người mẹ. Xem những hình ảnh này, rất nhiều chị em cảm thấy xúc động.