Chia sẻ ảnh trước và sau sinh, Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động

Hậu trường 24/06/2018 11:18

Diễn viên Lan Phương khiến nhiều người rơi lệ khi đăng tải ảnh đang mang thai và sau khi em bé chào đời.

Hơn 1 tháng sau ngày con gái đầu lòng chào đời, Lan Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh trước và sau sinh. Diện cùng một trang phục và tư thế giống hệt, nhưng hai bức ảnh ở hai thời điểm khác nhau lại mang đến cho người xem cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Chia sẻ ảnh trước và sau sinh, Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động - Ảnh 1
Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động khi công khai hình ảnh đáng nhớ trước và sau sinh - Ảnh: FBNV

Dù trên bụng vẫn còn nhiều vết rạn da và mỡ thừa nhưng điều đó không làm mất đi nét đẹp của người phụ nữ cùng sự thiêng liêng và cao cả của người mẹ. Xem những hình ảnh này, rất nhiều chị em cảm thấy xúc động. 

Chia sẻ ảnh trước và sau sinh, Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động - Ảnh 2
Một số chị em xem đây là hình ảnh truyền cảm hứng rất lớn về tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh: FBNV
Chia sẻ ảnh trước và sau sinh, Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động - Ảnh 3
Lan Phương thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh con đầu lòng - Ảnh: FBNV
Chia sẻ ảnh trước và sau sinh, Lan Phương khiến nhiều chị em xúc động - Ảnh 4
Không chỉ được chồng Tây yêu chiều khi mang thai, nữ diễn viên còn được ông xã phụ giúp chăm em bé - Ảnh: FBNV

 

Lan Phương kể lại nhật ký 1 tháng bên con, chị em chia sẻ 'rần rần' vì quá xúc động

Lan Phương kể lại nhật ký 1 tháng bên con, chị em chia sẻ 'rần rần' vì quá xúc động

Tròn 1 tháng ngày con gái chào đời, Lan Phương bồi hồi chia sẻ với mọi người về những cảm xúc của mình sau nhiều ngày chăm sóc em bé.

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