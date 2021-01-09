Chỉ với 1 câu nói, Kim Lý đã khẳng định mối quan hệ đặc biệt với Subeo, Hồ Ngọc Hà sẽ hạnh phúc lắm đây

Hậu trường 09/01/2021 13:24

Dù bận trông nom 2 con song sinh nhưng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà vẫn luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho bé Subeo.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng. Sau khi cặp song sinh Lisa và Leon chào đời, cuộc sống của gia đình "nữ hoàng giải trí" càng được quan tâm nhiều hơn.

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Cuộc sống của gia đình Hồ Ngọc Hà được mọi người đặc biệt quan tâm - Ảnh: FB

Mới đây, Kim Lý đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh Subeo đang chơi với 2 em. Tuy nhiên, điều mọi người ấn tượng nhất là dòng chia sẻ: "My three babies” (Tạm dịch: Ba em bé của tôi). Anh còn đính kèm biểu tượng trái tim thể hiện tình yêu thương. Không cần thể hiện quá nhiều, chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ chứng minh tình cảm nam tài tử phim "Hương Ga" dành cho Subeo.

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Kim Lý khoe khoảnh khắc bé Subeo bên hai em song sinh Lisa và Leon - Ảnh: Internet

Có thể nói, đây là thời gian hạnh phúc nhất của Hồ Ngọc Hà. Cô đã tìm được bến đỗ bình yên sau những biến cố tình cảm. Ấm áp hơn là khi chứng kiến bé Subeo thể hiện tình cảm yêu thương, gần gũi với ba dượng. Còn Kim Lý cũng hết lòng quan tâm, chăm sóc con trai riêng của vợ như ruột thịt. 

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Những khoảnh khắc hạnh phúc của Kim Lý bên 3 nhóc tỳ thường được chia sẻ lên mạng - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà sinh đôi cho Kim Lý vào đầu tháng 11/2020. Trước đó, cặp đôi giấu kín thông tin bầu bí cho đến khi cận kề ngày sinh mới tiết lộ với mọi người. Theo một số thông tin, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã đăng ký kết hôn từ đầu năm 2020. Công chúng hi vọng cặp đôi sẽ sớm báo tin vui đám cưới.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà bé Subeo Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

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