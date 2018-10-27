Chỉ vài biểu cảm, con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo hớp hồn cư dân mạng vì giống hệt búp bê

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hé lộ hai bức ảnh xinh xắn của cô con gái 7 tháng khiến nhiều cư dân mạng đứng ngồi không yên.
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Đặng Thu Thảo hiếm khi chia sẻ ảnh con gái nhưng cứ mỗi lần khoe liền lập tức nhận bão like. Mới đây, người đẹp tiếp tục gây sốt khi hé lộ thêm hai bức ảnh xinh như thiên thần của bé Sophie. Hoa hậu Việt Nam 2012 bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên con gái gọi tiếng "ba" và hài hước gọi cô bé là "chị".
Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng đã để lại những bình luận ngợi khen vẻ ngoài bụ bẫm và xinh xắn như búp bê của con gái Đặng Thu Thảo. Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, bé Shophie sơ hữu đôi mắt to tròn đen lay láy, đôi môi trái tim và đặc biệt là làn da trắng hồng không thể lẫn vào đâu.
Đặng Thu Thảo vốn được xem là Hoa hậu có vẻ đẹp mong manh, thuần khiết nhất trong tất cả các Hoa hậu. Cô còn được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của Việt Nam. Đầu tháng 10 năm ngoái, người đẹp bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Trung Tín và sinh con gái chỉ sau 6 tháng kết hôn.
Từ sau khi lấy chồng, Đặng Thu Thảo dù bận rộn chăm con những vẫn cố gắng tham gia nhiều hoạt động của giới giải trí. Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng cô được ông xã cùng gia đình chồng quan tâm và ủng hộ hết mình trong công việc khiến ai cũng ghen tỵ.