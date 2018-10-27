Chỉ vài biểu cảm, con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo hớp hồn cư dân mạng vì giống hệt búp bê

Đặng Thu Thảo hiếm khi chia sẻ ảnh con gái nhưng cứ mỗi lần khoe liền lập tức nhận bão like. Mới đây, người đẹp tiếp tục gây sốt khi hé lộ thêm hai bức ảnh xinh như thiên thần của bé Sophie. Hoa hậu Việt Nam 2012 bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên con gái gọi tiếng "ba" và hài hước gọi cô bé là "chị".

Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng đã để lại những bình luận ngợi khen vẻ ngoài bụ bẫm và xinh xắn như búp bê của con gái Đặng Thu Thảo. Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, bé Shophie sơ hữu đôi mắt to tròn đen lay láy, đôi môi trái tim và đặc biệt là làn da trắng hồng không thể lẫn vào đâu.