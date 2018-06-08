Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng

Trên khắp các trang mạng xã hội, dân tình đang truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt đoạn clip cảnh giường chiếu nhạy cảm được cho là của diễn viên Tiến Vũ.
Dù gương mặt của chàng trai trong clip này đã bị che mờ nhưng dựa vào hình xăm và vóc dáng, nhiều người nghi ngờ nhân vật chính là nam diễn viên điển trai từng đảm nhận vai Đông Hồ trong phim Tháng năm rực rỡ.
Sau khi đoạn clip nhạy cảm bị lộ, trang cá nhân của nam diễn viên đã bị khóa. Hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng liên lạc với phía Tiến Vũ để làm rõ vụ việc.