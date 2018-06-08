Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng

Hậu trường 08/06/2018 15:55

Nam diễn viên nổi tiếng đảm nhận vai Đông Hồ trong phim “Tháng năm rực rỡ” đang vướng nghi án lộ clip nóng.

Trên khắp các trang mạng xã hội, dân tình đang truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt đoạn clip cảnh giường chiếu nhạy cảm được cho là của diễn viên Tiến Vũ.

Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng - Ảnh 1
Hình ảnh nhạy cảm được cắt ra từ clip giường chiếu được cho là của diễn viên Tiến Vũ - Ảnh: Internet

Dù gương mặt của chàng trai trong clip này đã bị che mờ nhưng dựa vào hình xăm và vóc dáng, nhiều người nghi ngờ nhân vật chính là nam diễn viên điển trai từng đảm nhận vai Đông Hồ trong phim Tháng năm rực rỡ.

Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng - Ảnh 2
Dựa vào hình xăm trên ngực, dân mạng đồn đoán đây chính là mỹ nam trong 'Tháng năm rực rỡ' - Ảnh: Internet

Sau khi đoạn clip nhạy cảm bị lộ, trang cá nhân của nam diễn viên đã bị khóa. Hiện tại chúng tôi vẫn đang cố gắng liên lạc với phía Tiến Vũ để làm rõ vụ việc.

Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng - Ảnh 3
Thân hình vạm vỡ cùng gương mặt điển trai của Tiến Vũ...
Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng - Ảnh 4
... khiến nhiều chị em say mê - Ảnh: Internet
Chị em ‘điên đảo’ trước thông tin mỹ nam Đông Hồ của ‘Tháng năm rực rỡ’ bị lộ clip nóng - Ảnh 5
Hình ảnh soái ca của Tiến Vũ khi vào vai Đông Hồ trong bộ phim cực kỳ thành công - Ảnh: Internet

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