Cháu ngoại Simba được đích thân ông xã NSND Hồng Vân vẽ tặng chân dung: 'Cưng quá luôn, ông ngoại hôm nay quá đỉnh luôn'

Bức chân dung cháu Simba được tự tay ông xã NSND Hồng Vân vẽ tặng khiến nhiều người hâm mộ thích thú và ngưỡng mộ trước tình cảm của ông dành cho cháu ngoại.

Cách đây không lâu, NSND Hồng Vân đã thông báo một tin không thể nào vui hơn khi chính thức có cháu ngoại. Được biết, cháu ngoại của nữ nghệ sĩ được gia đình gọi với tên thân thương là bé Simba. Bé Simba chào đời vào ngay dịp Tết Nguyên Đán 2022. Không giấu diếm được niềm hạnh phúc của mình, thời gian gần đây NSND Hồng Vân liên tục cập nhật những khoảnh khắc đáng yêu, hạnh phúc bên cháu bé đáng yêu của mình. Cặp đôi vừa mới tổ chức sinh nhật cho cháu Simba - Ảnh: chụp màn hình NSND Hồng Vân bên cạnh ông xã - Ảnh: chụp màn hình Trong dịp tổ chức đầy tháng cho cháu ngoại, “bà mối” Hồng Vân tâm sự: "Đã một tháng tròn Simba đến với đại gia đình mình. Con nhận được trọn vẹn tình yêu thương của hai bên nội ngoại và mọi người. Sự hạnh phúc hiển thị trên gương mặt của con ngay cả khi ngủ. Cảm ơn cuộc đời đã ban Simba cho gia đình ta. Chúc con mau ăn chóng lớn và luôn ngoan ngoãn nhé, yêu con".

Sự xuất hiện của bé Simba mang lại không khí ấm áp, quây quần hơn cho gia đình. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy Simba quả thật là may mắn khi có người bà chăm sóc từng chút một như Hồng Vân. Bức chân dung được ông ngoại Lê Tuấn Anh vẽ cháu Simba - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Simba không chỉ có mình NSND Hồng Vân là yêu thường mà ngay cả ông ngoại cũng dành những hành động triều mến nhất cho Simba. Bằng chứng là mới đây, ông xã của nữ nghệ sĩ đã tự tay vẽ bức chân dung của cháu mình.

Trên bức tranh, ông ngoại Lê Tuấn Anh cũng không quên chú thích "Simba Tran - 06/22". Với bức ảnh vẽ chân dung cháu ngoại của ông xã, NSND Hồng Vân cũng đã lên tiếng: "Ông ngoại cưng Simba quá trời rồi... Hoạ hình cháu mà không nhìn hình luôn, chồng tui nhiều tài quá luôn". Người hâm mộ gửi lời khen đến tình yêu thương của 2 ông bà cho cháu Simba - Ảnh: chụp màn hình Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng bên cạnh cháu, nhiều người tỏ ra có phần hạnh phúc lây với những gì mà NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đang có ở thời điểm hiện tại.

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