Chật vật kiếm sống ở tuổi 86, Hồng Sáp xúc động, nghẹn ngào cảm ơn Hoàng Lan vì "đã mất nhưng vẫn nhớ đến người nghệ sĩ nghèo hèn này'.

Hậu trường 02/04/2022 20:35

Trong một chương trình truyền hình, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký (Phi Phụng, Thụy Mười, Phương Dung, Diễm Hương, Năm Chà) đã đến đình Nhơn Hòa thăm nghệ sĩ Hồng Sáp. Tại đây, bà đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.

Mới đây, tại chương trình truyền hình, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký (Phi Phụng, Thụy Mười, Phương Dung, Diễm Hương, Năm Chà) đã đến đình Nhơn Hòa thăm nghệ sĩ Hồng Sáp. Được biết, nữ nghệ sĩ gạo cội năm nay đã 86 tuổi nhưng không có nhà ở. Hơn 50 năm qua, bà sống trong đình Nhơn Hòa và tiện trông coi công việc cho đình.

Tuy đã lớn tuổi nhưng nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn khá khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, nói năng rành mạch. Tại chương trình, bà cho biết chưa bị nhiễm Covid-19 và cũng đã tiêm phòng đầy đủ, lúc mới tiêm xong vẫn khỏe mạnh bình thường.

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Các nghệ sĩ đến thăm Hồng Sáp - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bà cho biết gánh nặng mưu sinh vẫn khiến mình trăn trở từng ngày. Tiết lộ với nghệ sĩ Phi Phụng, nữ diễn viên xúc động nói: "Bây giờ, tôi đang ở trọ gần cầu Kênh Tẻ (quận 7), một tháng trả 3 triệu tiền nhà trọ. Tôi ở chung với con trai và một người cháu. Người cháu thì cha mẹ mất hết, còn tôi nuôi nó thôi".

Sau một hồi hỏi han, trò chuyện, nhóm nghệ sĩ lấy ra 5 triệu đồng gửi tặng nghệ sĩ Hồng Sáp. Theo Phi Phụng, số tiền này là của các nghệ sĩ gửi tặng cố nghệ sĩ Hoàng Lan trị bệnh. Đến khi Hoàng Lan mất, bà đã gửi lại chút tiền để giúp đỡ những nghệ sĩ lớn tuổi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một mạnh thường quân là Việt kiều khi xem chương trình đã ủng hộ thêm 1200 đô. Nhóm Ngũ Long Du Ký xin trích cả 2 khoản tiền ra 5 triệu đồng gửi tới Hồng Sáp.

"Đợt vừa rồi các nghệ sĩ có ủng hộ chị Hoàng Lan chút tiền chữa bệnh. Chị Hoàng Lan giờ mất rồi. Trước khi mất, chị ấy có gửi lại chút tiền đó cho nhóm nghệ sĩ chúng tôi để nhờ đem tới hỗ trợ các nghệ sĩ già khó khăn.

Số tiền chị Hoàng Lan để lại không đáng bao nhiêu, nhưng có một người Việt kiều giấu tên sau khi coi chương trình đã gửi chúng tôi thêm khoảng tiền là 1200 đô. Vụ từ thiện nghệ sĩ hiện tại khá nhạy cảm nhưng khán giả này vẫn gửi tiền mà không cần đòi hỏi gì.

Chúng tôi xin trích trong khoản tiền của chị Hoàng Lan và người Việt kiều đó ra 5 triệu đồng để gửi tới má Hồng Sáp.

Thực ra, chị Hoàng Lan lúc bệnh tật cũng nhờ mọi người đóng góp, chia sẻ nên giờ mất rồi, chị ấy tâm nguyện chia sẻ lại với mọi người" - Phi Phụng cho hay.

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Bà xúc động cảm ơn các nghệ sĩ - Ảnh

Nhận được số tiền bất ngờ, Hồng Sát không giáu được xúc động và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Cụ thể, Hồng SáP nghẹn ngào: "Tôi cảm ơn Hoàng Lan nhiều lắm, đã chết rồi còn nhớ đến người nghệ sĩ nghèo hèn này. Tôi cảm ơn các nghệ sĩ đàn em đã nhớ đến tôi mà tới đây. Tôi biết ơn lắm".

Theo Thanh Niên, nghệ sĩ Hồng Sáp sinh năm 1937. Bà bén duyên với nghệ thuật cải lương từ sớm. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua các vai đào lẳng, đào độc trong một số tuồng cải lương như: Hai dòng sữa mẹ, Tấm Cám, Lá chắn biên thùy, Sấm dậy hận lòng thơ, Tình sử A Nàng...

Dù nổi tiếng nhưng nghệ sĩ Hồng Sáp lại có cuộc sống truân chuyên, trải qua nhiều đau khổ khi nhiều lần mất con. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi sinh 5 đứa con gái thì chết hết 3 đứa ở đình. Chết lúc nhỏ do bị bệnh, hồi đó không có thuốc chữa. Tôi cũng mất một đứa con trai. Ông xã tôi sau này bị bệnh cũng chết. Giờ tôi sống ở đất Sài Gòn chỉ với con trai, tôi mong có tiền xoay xở sống qua ngày. Nhiều khi tôi chỉ muốn chết cho rồi, sống mà chật vật quá".

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