Chân sút lừng lẫy Nguyễn Mạnh Dũng: 'Nghệ sĩ toàn dọa bỏ nghề. Bỏ cái bệnh Sĩ đi, giữ lại cái Nghệ mà sống'

Hậu trường 11/06/2021 09:43

Liên quan đến những lùm xùm vừa qua của giới nghệ sĩ, mới đây, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã có bài viết đáng chú ý trên trang cá nhân.

Thời gian gần đây, giới showbiz Việt đang gặp "đại hạn" khi hàng loạt vụ lùm xùm chấn động từ thiếu minh bạch trong từ thiện cho đến PR sản phẩm kém chất lượng hay những phát ngôn tục tĩu đều lần lượt bị phơi bày. Việc này  khiến hình ảnh của các nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, nhiều nghệ sĩ lại có các cách ứng xử khác nhau như đổ lỗi, im lặng hoặc tệ hơn là dọa bỏ nghề khiến công chúng ngán ngẩm. 

Có lẽ, vì quá "nhộn nhịp" nên mới đây, giới "quần đùi áo số" cũng đã tham gia bàn về vấn đề này. Theo đó, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái với nội dung như sau: "Nghệ sĩ toàn dọa bỏ nghề... Bỏ cái bệnh Sĩ đi, giữ lại cái Nghệ mà sống... Sai thì mình xin lỗi và sửa khán giả họ cũng rộng lượng mà".

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Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng - Ảnh: Internet
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Bài viết của anh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, Nguyễn Mạnh Dũng thẳng thắn đưa ra suy nghĩ của mình khi cho rằng khán giả rất rộng lượng và sẽ sẵn sàng bỏ qua cho nghệ sĩ nếu họ biết nhận lỗi. Tuy nhiên, bài viết này không tránh khỏi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với quan điểm của cựu trung vệ, một số người lại cho rằng cách anh dùng chữ "toàn" dễ gây hiểu lầm là đang "quơ đũa cả nắm".

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Bình luận của cư dân mạng đồng tình với anh - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, NSND Lan Hương đã bình luận bên dưới và cho rằng chỉ một số thôi, không phải tất cả. Ngay sau đó, cả hai đã có cuộc bình luận qua lại và đều thống nhất rằng "sai thì sửa thôi" và mong khán giả góp ý chân thành và "đừng quá nghiệt ngã" với các nghệ sĩ.

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NSND Lan Hương - Ảnh: FBNV
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Cuộc trò chuyện của hai người - Chụp màn hình

Được biết, Nguyễn Mạnh Dũng từng là chân sút lừng lẫy và được xem là trung vệ số 1 của Thể Công cuối thập niên 90. Tuy nhiên, anh quyết định giải nghệ năm 32 tuổi và cùng bà xã là ca sĩ Hiền Anh thành lập công ty sự kiện âm nhạc. Hiện tai, anh đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình.

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