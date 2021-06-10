Nam IT bất ngờ thừa nhận các bài viết chia sẻ, cầu cứu thay Hồ Văn Cường là do 'bị hacker xâm nhập'

Hậu trường 10/06/2021 17:18

Mới đây, cư dân mạng được dịp dậy sóng khi Nhâm Hoàng Khang - IT từng nhận được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng dòng trạng thái ẩn ý về những việc xoay quanh mẹ con ca sĩ Phi Nhung thời gian vừa qua.

Những ngày gần đây, dư luận được phen dậy sóng khi liên tục có những drama xung quanh câu chuyện giữa ca sĩ Phi Nhung, con nuôi tài năng Hồ Văn Cường của cô và "IT bạc tỷ' Nhâm Hoàng Khang. Cụ thể, IT này cho biết đã nắm trong tay "dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm" của nữ ca sĩ, đồng thời làm dấy lên nghi vấn cô lợi dụng con nuôi Hồ Văn Cường và gia đình em để thu lợi cá nhân.

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Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi tài năng Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet
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 IT Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Nhâm Hoàng Khang đã có dòng trạng thái tuyên bố những bài đăng kèm tin nhắn của Hồ Văn Cường trước đây thực chất là bị hacker xâm nhập. Tuy nhiên, ở phần kết, anh lại cho biết "lúc đó hacker hack được hộc bàn của Doraemon nên lấy được" khiến mọi người mới "vỡ lẽ".

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Bài post của nam IT trên group bà Hằng - Ảnh chụp màn hình

"Chào các bạn, thật ra việc mình nói chuyện với HVC (Hồ Văn Cường - PV) và post các tin nhắn lên đây để cho mọi người biết sự thật là do máy mình bị Hacker xâm nhập, trong lúc đó thì mình đang nhờ con nuôi nhắn tin xin tiền, nên nếu có bị gì thì do Hacker, hacker khốn nạn mày phải trả giá, thật ra các tin nhắn đó rất lâu rồi, khoảng năm 2016, lúc đó hacker hack được hộc bàn của Doraemon nên lấy được. Cám ơn và mong mọi người bắt Doraemon lại" - bài đăng của Nhâm Hoàng Khang mới đây.

Dù biết là cậu IT của bà Hằng chỉ đang có ý đùa nghịch, nhưng cũng làm nhiều người không khỏi lo lắng cho anh vì trước đó, Hồ Văn Cường đã có màn "quay xe" xin lỗi khán giả, khẳng định mọi chuyện là do Nhâm Hoàng Khang liên kết với một fan lâu năm nhằm công kích Phi Nhung.

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Hồ Văn Cường trong bài viết và xin lỗi mẹ nuôi - Ảnh chụp màn hình

 “Thông tin về con và mẹ Nhung trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Theo con biết, vừa qua có một chị fan 6 năm đã mạo danh chị ruột của con để liên hệ với một anh IT, liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung cũng như gia đình con. Hiện tại con vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ chị fan này, tên N.N.L. Con rất mong quý cơ quan chính quyền có thể giúp con làm sáng tỏ sự việc này. Bên cạnh đó, con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ Nhung và ba mẹ của con, vì thời gian qua con đã nghe lời của những người xấu tác động vào, làm ảnh hưởng tới mẹ Nhung. Thông qua đây thì con thành thật xin lỗi tất cả mọi người"- Hồ Văn Cường nói trong video xin lỗi.

Thêm vào đó, Nhâm Hoàng Khang cũng từng tiết lộ khi tố cáo giới nghệ sĩ Việt, gia đình Nhâm Hoàng Khang đã nhận rất nhiều thông tin đe dọa. Sự việc đang được diễn ra vô cùng căng thẳng và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chứng kiến Hồ Văn Cường run 'lẩy bẩy' khoanh tay xin lỗi mẹ nuôi, cư dân mạng khẩn cầu: 'Tha cho thằng nhỏ đi. Con có lỗi gì đâu'

Chứng kiến Hồ Văn Cường run 'lẩy bẩy' khoanh tay xin lỗi mẹ nuôi, cư dân mạng khẩn cầu: 'Tha cho thằng nhỏ đi. Con có lỗi gì đâu'

Sáng nay, đoạn clip Hồ Văn Cường xuất hiện cùng bố mẹ ruột khoanh tay gửi lời xin lỗi đến Phi Nhung đã khiến CĐM xôn xao. Hình ảnh nam ca sĩ run lẩy bẩy, lo lắng nói lời xin lỗi khiến nhiều người xót xa, bên cạnh ý kiến động viên, một số cư dân mạng đồng loạt khẩn cầu: "Tha cho thằng nhỏ đi".

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Từ khóa:   Nhâm Hoàng Khang Phi Nhung Phi Nhung Hồ Văn Cường

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