Chân dung 'bóng hồng' đứng sau nhà báo Lại Văn Sâm

Đã quá quen thuộc với đông đảo công chúng Việt Nam qua nhiều chương trình, thế nhưng bóng hồng đứng sau nhà báo Lại Văn Sâm là ai khiến khán giả không khỏi tò mò.

Là một nhà báo, MC kì cựu của VTV, Lại Văn Sâm là cái tên được đông đảo người dân Việt Nam yêu mến vì sự chân thật, hóm hỉnh và tài năng của mình qua nhiều chương trình nổi đình nổi đám như Ai Là Triệu Phú, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Chúng Tôi Là Chiến Sĩ… Dù độ phủ sóng với khán giả rộng như vậy nhưng cuộc sống đời tư của MC Lại Văn Sâm lại rất ít người biết tới bởi ông rất kín tiếng và không mấy khi chia sẻ về hậu phương vững chãi cũng như cuộc sống thường ngày của mình. Lại Văn Sâm là cái tên vô cùng quen thuộc với công chúng Việt Nam Mọi người chỉ biết đến thông tin ít ỏi về nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm có một cậu con trai tên Lại Bắc Hải Đăng, hiện đang nối nghiệp bố. Mặt khác, nam MC lại không mấy khi nhắc về người vợ gắn bó lâu năm cùng mình.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, MC Lại Văn Sâm bắt đầu cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Theo thông tin được biết, vợ của nam MC 7X là chị Hường, hai người từng quen biết nhau trong khoảng thời gian cùng học tập và sinh sống tại Nga. Nam MC kỳ cựu từng cho biết việc được gặp và thành một nửa của nhau như hiện tại chính là cái duyên cuộc đời. MC Lại Văn Sâm rất ít khi chia sẻ thông tin về vợ mình Với sự nghiệp thành công hiện tại, ít ai biết rằng trước đây MC Lại Văn Sâm từng có cuộc sống nhiều khó khăn, phải vất vả để kiếm sống. Năm 1981, anh về nước nhưng lại không thể kiếm được việc làm. Ông quay trở lại Nga làm phiên dịch. Có thời gian tiếp tục về nước làm việc cho Đài truyền hình Việt Nam với vị trí bình luận viên bóng đá, biên dịch bản tin thể thao tiếng Anh nhưng cuối cùng lại mất đi cơ hội làm chính thức. Từ đó, chàng thanh niên trẻ trở về phụ bán hàng với gia đình của vợ ở chợ Đồng Xuân.

Chị Hường - người được biết đến là vợ MC Lại Văn Sâm May mắn thay, sau này Lại Văn Sâm gặp được người giới thiệu ông ứng tuyển cho công việc ở VTV. Từ đó, ông có hàng chục năm gắn bó với công việc này, được bà xã ở bên ủng hộ, động viên tinh thần. MC Lại Văn Sâm cũng từng rất biết ơn và cho rằng nếu không có vợ thì đã không có mình của ngày hôm nay. “Và nếu không gặp cô ấy, không vào gia đình ấy sẽ không có việc tôi phụ mẹ vợ bán hàng ở chợ Đồng Xuân và nhờ đứng phụ bán hàng tôi đã gặp được người giới thiệu tôi vào làm ở VTV.” Vợ MC Lại Văn Sâm thỉnh thoảng có mặt tại sự kiện Nhắc tới vợ, nam MC luôn thể hiện sự trân trọng, biết ơn vì chính bà xã giỏi giang luôn là điểm tựa vững chãi cùng anh trải qua những giai đoạn khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống: “Nếu không gặp vợ tôi thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ” – MC Lại Văn Sâm nói về vợ trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Nam MC thường thể hiện sự tôn trọng và biết ơn vợ mình

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