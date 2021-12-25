Sau NSƯT Trịnh Kim Chi, Thương Tín lại tiếp tục 'hoài nghi' lòng tốt của một nam MC khác

Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục hoài nghi lòng tốt của một người từng giúp đỡ mình khiến nhiều người bức xúc và ngán ngẩm.

Mới đây, trong buổi livestream tối ngày 24/12 với nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín cho biết ông không ăn tiêu hết số tiền 800 triệu mà mạnh thường quân khuyên góp. Ông cho biết, khi nhận được tiền, vợ chồng ông đã chi 170 triệu mua 1 căn nhà cấp 4 ở quê. Đồng thời, ông chi 80 triệu để trả tiền sửa xe mà người ta ban tặng, 1 phần chi trả viện phí và dùng để mua bảo hiểm cho con gái. Việc đòi lại tiền bảo hiểm cho con gái là vì Thương Tín không tin tưởng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi.

Nghệ sĩ Thương Tín nghi ngờ MC Phạm Anh - Ảnh: Internet

Sau nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Thương Tín lại tiếp tục nghi ngờ MC Phạm Anh – người đã đưa vợ anh đi mở tài khoản vào thời điểm đó. Thương Tín nói: "Lúc tôi đang nằm mê man bất tỉnh, không biết gì thì MC Phạm Anh vẫn dẫn vợ tôi vô ngân hàng mở tài khoản cho vợ tôi, mà tôi không hề biết, không hề hỏi ý tôi luôn. Từ đó mới có chuyện, Tiền không về tài khoản Trịnh Kim Chi nữa mà về tài khoản của vợ tôi".

Nam nghệ sĩ còn hoài nghi thêm: "Không phải ai dẫn mình đi mở tài khoản cũng tốt cả đâu. Mình phải từ từ tìm hiểu động cơ như thế nào. Tôi chỉ thấy, Phạm Anh dẫn vợ tôi đi mở tài khoản như thế là hơi kỳ kỳ đó".

MC Phạm Anh cũng là một trong những người trực tiếp có mặt bên cạnh Thương Tín - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ, MC Phạm Anh cũng là một trong những người trực tiếp có mặt bên cạnh Thương Tín. Thời điểm đó, nam MC cũng đã đăng tải bài viết nói rõ về hoàn cảnh và tình trạng sức khoẻ của nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nsut-trinh-kim-chi-thuong-tin-lai-tiep-tuc-hoai-nghi-long-tot-cua-mot-nam-mc-khac-443090.html