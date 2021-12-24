Câu chuyện Thương Tín từng bị cưỡng bức quan hệ đồng giới năm 13 tuổi bị 'đào lại'

Hậu trường 24/12/2021 09:19

Trong quyển hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão, Thương Tín "gây sốc" khi kể lại chuyến đi nghỉ hè định mệnh năm 13 tuổi.

Thương Tín từng là một trong những tài tử nức tiếng của màn ảnh Việt. Trong thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh nam diễn vien này vẫn đang được cư dân mạng bàn tán rầm rộ. Bên cạnh đó, không ít người đã bất ngờ "đào" lại câu chuyện mà nam nghệ sĩ từng chia sẻ trong quyển hồi ký "Thương Tín - Một đời giông bão" do nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút được phát hành vào năm 2015.

Ngay từ chương 1 với tên "Tuổi thơ nhiều biến động", Thương Tín gây sốc khi kể lại chuyến đi nghỉ hè định mệnh năm 13 tuổi của mình.

thuong tin
Thương Tín từng là một trong những tài tử nức tiếng của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Từ quê Phan Rang, Thương Tín xin phép bố mẹ cho thực hiện chuyến ngao du Nha Trang trước khi bước vào năm học mới. Cuộc gặp gỡ vô tình với một thiếu phụ có con nhỏ đã đưa đẩy anh đến ở trong một căn biệt thự sang trọng. Tại đây, lần đầu tiên trong đời, cậu bé Thương Tín bị dẫn dắt nếm trải mùi vị của quan hệ tình ái một cách vô thức, không kiểm soát được bản thân. Thương Tín đã phải tìm cách tẩu thoát khỏi ngôi biệt thự do không muốn tiếp tục mối quan hệ kỳ cục vô tình vướng phải.

Nhưng cuộc tẩu thoát này lại dẫn dắt anh đến với một gánh hát miền quê - gánh Tân Dạ Lý thời đó. Ngay từ lần đầu chạm mặt, ông bầu gánh hát đã hẹn Thương Tín ra khách sạn nghỉ qua đêm với lý do để lấy lại sức trước khi giao việc cho anh ở đoàn hát. Trong đêm đó, cậu bé 13 tuổi bị ông bầu lão luyện cưỡng bức.

thuong tin 1
Những ồn ào xung quanh nam tài tử vẫn đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Thương Tín đã âm thầm chấp nhận mọi việc xảy ra cho mình. Anh cũng quyết định bỏ nhà đi theo gánh hát. Việc này khiến bố mẹ của nam nghệ sĩ đau khổ một thời gian. Sau đó, bố anh đến tận đoàn kéo cậu con trai về.

Nhà báo Đinh Thu Hiền bộc bạch: "Cuộc đời Thương Tín bắt đầu gió bụi giang hồ từ chuyến đi xa nhà năm 13 tuổi. Thời này, ai mà dám cho con trai một mình ở lứa tuổi đó đi chơi từ tỉnh này sang tỉnh khác như vậy. Khi Thương Tín ngồi kể lại với tôi các chi tiết nhạy cảm, trong đó có chuyện bị ép quan hệ tình dục, nét mặt và giọng nói anh rất khó chịu và buồn. Khi tôi nghe tới đoạn anh ấy bị cưỡng bức, tôi đã hiểu những biến cố đầu đời ảnh hưởng rất nhiều tới nhân cách đứa trẻ khi đó và một người đàn ông sau này. Từ đó, tôi nhìn anh với sự tha thứ nhiều hơn là trách".

Xuất hiện sau loạt tố nhập nhằng tiền từ thiện, Thương Tín bỗng tháo luôn bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi tân trang?

Xuất hiện sau loạt tố nhập nhằng tiền từ thiện, Thương Tín bỗng tháo luôn bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi tân trang?

Trong hình ảnh xuất hiện mới nhất, nghệ sĩ Thương Tín lại gây thêm chú ý khi bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi làm đã không còn thấy đâu nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín sao Việt Thương Tín bị cưỡng bức

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 57 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?