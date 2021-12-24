Trong quyển hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão, Thương Tín "gây sốc" khi kể lại chuyến đi nghỉ hè định mệnh năm 13 tuổi.

Thương Tín từng là một trong những tài tử nức tiếng của màn ảnh Việt. Trong thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh nam diễn vien này vẫn đang được cư dân mạng bàn tán rầm rộ. Bên cạnh đó, không ít người đã bất ngờ "đào" lại câu chuyện mà nam nghệ sĩ từng chia sẻ trong quyển hồi ký "Thương Tín - Một đời giông bão" do nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút được phát hành vào năm 2015. Ngay từ chương 1 với tên "Tuổi thơ nhiều biến động", Thương Tín gây sốc khi kể lại chuyến đi nghỉ hè định mệnh năm 13 tuổi của mình.

Thương Tín từng là một trong những tài tử nức tiếng của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet Từ quê Phan Rang, Thương Tín xin phép bố mẹ cho thực hiện chuyến ngao du Nha Trang trước khi bước vào năm học mới. Cuộc gặp gỡ vô tình với một thiếu phụ có con nhỏ đã đưa đẩy anh đến ở trong một căn biệt thự sang trọng. Tại đây, lần đầu tiên trong đời, cậu bé Thương Tín bị dẫn dắt nếm trải mùi vị của quan hệ tình ái một cách vô thức, không kiểm soát được bản thân. Thương Tín đã phải tìm cách tẩu thoát khỏi ngôi biệt thự do không muốn tiếp tục mối quan hệ kỳ cục vô tình vướng phải. Nhưng cuộc tẩu thoát này lại dẫn dắt anh đến với một gánh hát miền quê - gánh Tân Dạ Lý thời đó. Ngay từ lần đầu chạm mặt, ông bầu gánh hát đã hẹn Thương Tín ra khách sạn nghỉ qua đêm với lý do để lấy lại sức trước khi giao việc cho anh ở đoàn hát. Trong đêm đó, cậu bé 13 tuổi bị ông bầu lão luyện cưỡng bức.

Những ồn ào xung quanh nam tài tử vẫn đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Thương Tín đã âm thầm chấp nhận mọi việc xảy ra cho mình. Anh cũng quyết định bỏ nhà đi theo gánh hát. Việc này khiến bố mẹ của nam nghệ sĩ đau khổ một thời gian. Sau đó, bố anh đến tận đoàn kéo cậu con trai về. Nhà báo Đinh Thu Hiền bộc bạch: "Cuộc đời Thương Tín bắt đầu gió bụi giang hồ từ chuyến đi xa nhà năm 13 tuổi. Thời này, ai mà dám cho con trai một mình ở lứa tuổi đó đi chơi từ tỉnh này sang tỉnh khác như vậy. Khi Thương Tín ngồi kể lại với tôi các chi tiết nhạy cảm, trong đó có chuyện bị ép quan hệ tình dục, nét mặt và giọng nói anh rất khó chịu và buồn. Khi tôi nghe tới đoạn anh ấy bị cưỡng bức, tôi đã hiểu những biến cố đầu đời ảnh hưởng rất nhiều tới nhân cách đứa trẻ khi đó và một người đàn ông sau này. Từ đó, tôi nhìn anh với sự tha thứ nhiều hơn là trách".

Xuất hiện sau loạt tố nhập nhằng tiền từ thiện, Thương Tín bỗng tháo luôn bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi tân trang? Trong hình ảnh xuất hiện mới nhất, nghệ sĩ Thương Tín lại gây thêm chú ý khi bộ răng sứ được Trịnh Kim Chi dẫn đi làm đã không còn thấy đâu nữa.

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