Chán cảnh mặc áo trễ nải khoe dáng trong nhà, Quế Vân ‘thả rông’ xuống phố để vòng 1 lấp ló ‘đốt mắt’ khán giả

Sau nhiều lần gây tranh cãi vì phong cách hở bạo, nữ ca sĩ Quế Vân lại khiến dân tình choáng váng khi diện áo lưới xuyên thấu, “thả rông” vòng 1 dạo phố.

Nổi tiếng là người đẹp sexy của Vbiz, nữ ca sĩ Quế Vân không ngại diện những bộ trang phục “thiếu trước, hụt sau” để khoe triệt để vóc dáng gợi cảm của mình. Chính vì vậy, cô không ít lần nhận sự chỉ trích của khán giả vì phong cách hở bạo.

Quế Vân thường xuyên diện bikini khoe dáng nóng bỏng - Ảnh: Internet

Mới đây, Quế Vân lại tiếp tục gây sốc khi thoải mái “thả rông” vòng 1 xuống phố, tự tin tạo dáng trước ống kính. Qua lớp áo lưới xuyên thấu mỏng manh, người đẹp để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn “đốt mắt” người nhìn.

Người đẹp diện áo lưới xuyên thấu...

... để lấp ló đôi gò bồng đảo - Ảnh: Internet

Phong cách nửa kín, nửa hở của Quế Vân khiến không ít người choáng váng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến ngợi khen nhan sắc và vóc dáng quyến rũ của nữ ca sĩ.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, giọng ca sinh năm 1982 từng gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh diện áo sơ mi hờ hững khoe khuôn ngực căng đầy tạo dáng trong phòng ngủ.

Hình ảnh được Quế Vân đăng tải trước đó - Ảnh: FB

Có thể thấy, dù con đường nghệ thuật của Quế Vân không mấy thành công nhưng cô luôn được khán giả nhớ đến nhờ phong cách gợi cảm táo bạo và thành tích “dao kéo” đáng nể. Được biết cho đến thời điểm hiện tại, người đẹp đã trải qua 14 lần "dao kéo" để thay đổi diện mạo.

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