Cha của cầu thủ Lê Văn Xuân xúc động: 'Thấy con mình bị đau, người làm cha, làm mẹ như tôi rất buồn'

Hậu trường 23/05/2022 15:03

Tại đường hầm sân Mỹ Đình, trước khi Văn Xuân cùng đồng đội bước lên bục nhận huy chương, ông Thắng may mắn có được cuộc trò chuyện ngắn cùng con.

Vào tối ngày 22/5, khoảng 20 người trong gia đình ông Lê Văn Thắng (sinh năm 1975, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Đặc biệt hơn, ông muốn được gặp con trai của mình, cầu thủ Lê Văn Xuân sau chấn thương của anh ở trận bán kết.

Tại đường hầm sân Mỹ Đình, trước khi Văn Xuân cùng đồng đội bước lên bục nhận huy chương, ông Thắng đã gặp và trò chuyện ngắn cùng con. Vừa quay đi để trở về khán đài, ông không kìm nổi xúc động và bật khóc. Hình ảnh người cha đưa tay lau nước mắt được nhiều người có mặt khi đó chứng kiến.

Chia sẻ với Zing, ông bộc bạch: "Trước tiên, tôi khóc vì xúc động. Sau nhiều khó khăn, đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua đối thủ khó khăn để đạt được mục tiêu huy chương vàng. Tôi cũng khóc vì thương Xuân. Nhìn thấy con, tôi vừa mừng cho con, vừa thương con bị chấn thương phải chống nạng. Thấy con mình bị đau, người làm cha, làm mẹ như tôi rất buồn".

Cha của cầu thủ Lê Văn Xuân xúc động: 'Thấy con mình bị đau, người làm cha, làm mẹ như tôi rất buồn' - Ảnh 1
Ông Thắng bật khóc sau khi gặp và trò chuyện cùng con trai - Ảnh: Sport5

Bên cạnh đó, ông cho biết thêm gia đình mình không biết làm gì hơn ngoài động viên để Văn Xuân yên tâm điều trị chấn thương, chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Ông tin tưởng với sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá và Ban huấn luyện, chấn thương của con trai mình sẽ nhanh chóng bình phục.

Ônh bày tỏ: “Tôi chưa biết khi nào Xuân sẽ về thăm nhà vì con phải phụ thuộc vào lịch luyện tập của đội tuyển. Những gì tôi mong ước là con yên tâm điều trị, sớm trở lại thi đấu trên sân cỏ”.

Cha của cầu thủ Lê Văn Xuân xúc động: 'Thấy con mình bị đau, người làm cha, làm mẹ như tôi rất buồn' - Ảnh 2
Văn Xuân là hậu vệ cánh số một của U23 Việt Nam - Ảnh: VNExpress
Cha của cầu thủ Lê Văn Xuân xúc động: 'Thấy con mình bị đau, người làm cha, làm mẹ như tôi rất buồn' - Ảnh 3
Hậu vệ của CLB Hà Nội bị rách dây chằng chéo đầu gối, sẽ phải phẫu thuật và cần khoảng sáu tháng để có thể trở lại sân cỏ - Ảnh: VNExpress

Trước đó, cầu thủ Lê Văn Xuân bị tổn thương dây chằng đầu gối ở trận bán kết với U23 Malaysia nên vắng mặt ở trận chung kết. Tuy không thi đấu, Văn Xuân vẫn đi cùng đồng đội tới sân Mỹ Đình để cổ vũ. 

Đáng tiếc hơn nữa là Lê Văn Xuân sẽ không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào đầu tháng 6. Bởi sau trận chung kết SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ được nghỉ một ngày trước khi tập trung trở lại và lên đường sang Uzbekistan vào ngày 24/5.

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Từ khóa:   Lê Văn Xuân đội tuyển bóng đá Việt Nam SEA Games 31

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