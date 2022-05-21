Đánh bại Thái Lan, Việt Nam chính thức vô địch bóng đá nữ SEA Games 31

Hậu trường 21/05/2022 21:15

Chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng ở SEA Games 31.

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, Huỳnh Như đã xuất sắc ghi bàn giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0. Đây là lần thứ năm liên tiếp, huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games là cuộc đấu tay đôi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

tuyen nu viet namĐánh bại Thái Lan, Việt Nam chính thức vô địch bóng đá nữ SEA Games 31 - Ảnh 2
Trận đấu kịch tính giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan - Ảnh: Báo Hà Tĩnh 

Với thực lực mạnh hơn và có lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Mai Đức Chung bảo vệ thành công ngôi hậu bằng một chiến thắng thuyết phục. Ngay từ những phút đầu tiên mở trận, những tình huống tấn công cánh phải của đội tuyển Việt Nam tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng thủ đối phương. Thậm chí, các khán giả trên sân Cẩm Phả phấn khích khi chứng kiến đội chủ nhà tạo ra những cơ hội nguy hiểm liên tiếp của trận chung kết. 

Bàn thắng của Huỳnh Như khiến cho bầu không khí trên sân Cẩm Phả trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Trận đấu cũng "nóng" lên khi Thái Lan dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đây là cơ hội để Việt Nam có thêm những cơ hội ghi bàn, khi "các cô gái kim cương" rất giỏi trong khả năng phản công.

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Huỳnh Như đã xuất sắc ghi bàn giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0 - Ảnh: VTC News
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Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng sau khi giành chiến thắng - Ảnh: VTC News

Xuyên suốt trận đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung không mắc sai lầm nào và bảo vệ thành công cách biệt một bàn mong manh. Đánh bại Thái Lan với tỉ số 1-0, đội tuyển Việt Nam lần thứ bảy giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games.

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Từ khóa:   SEA Games 31 đội tuyển nữ Việt Nam HLV Mai Đức Chung

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