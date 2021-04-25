CĐM ngã ngửa trước sự thật của đoạn clip có nam diễn viên giả mù cho ‘thần y’ Võ Hoàng Yên trị bệnh

Mới đây, một nội dung bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh tố một nam diễn viên đang "tạo nghiệp" khi tham gia đóng giả người mù cho clip chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên. Nhưng đằng sau đó là một sự thật khác.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước một nội dung bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh về một video clip liên quan đến việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Nội dung bình luận cho biết, clip chữa bệnh mù của ông Yên chỉ là dàn dựng lừa gạt người khác.

Đồng thời, nội dung bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh cũng tố một nam diễn viên "đóng vai mù" trong clip với ông Võ Hoàng Yên là đang “tạo nghiệp”. Qua đó, dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra được nam diễn viên - người được cho là Hồng Ánh đề cập ở trên.

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Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn video clip này là một phần trong bộ phim ngắn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên trên và ông Võ Hoàng Yên cùng nhiều diễn viên khác.

Theo đó, bộ phim này được một công ty truyền thông sản xuất, có kịch bản và lời thoại cụ thể cho từng diễn viên, được đăng tải trên một kênh Youtube theo dạng một bộ phim tương tự như truyền hình dài tập. Đây không phải là video tư liệu chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Đoạn clip là một phần trong bộ phim ngắn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên và ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip là một phần trong bộ phim ngắn do một công ty truyền thông sản xuất, có kịch bản và lời thoại cụ thể cho từng diễn viên - Ảnh: Cắt từ clip

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Thế nhưng việc sản xuất bộ phim ngắn trên để sử dụng vào mục đích gì thì đến nay vẫn chưa có thông tin từ phía nhà sản xuất phim.

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