CĐM ngã ngửa trước sự thật của đoạn clip có nam diễn viên giả mù cho ‘thần y’ Võ Hoàng Yên trị bệnh

Hậu trường 25/04/2021 20:44

Mới đây, một nội dung bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh tố một nam diễn viên đang "tạo nghiệp" khi tham gia đóng giả người mù cho clip chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên. Nhưng đằng sau đó là một sự thật khác.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước một nội dung bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh về một video clip liên quan đến việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Nội dung bình luận cho biết, clip chữa bệnh mù của ông Yên chỉ là dàn dựng lừa gạt người khác.

Đồng thời, nội dung bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh cũng tố một nam diễn viên "đóng vai mù" trong clip với ông Võ Hoàng Yên là đang “tạo nghiệp”. Qua đó, dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra được nam diễn viên - người được cho là Hồng Ánh đề cập ở trên.

 

hong anh 1
Đoạn bình luận gây xôn xao CĐM nghi là của nữ diễn viên Hồng Ánh - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn video clip này là một phần trong bộ phim ngắn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên trên và ông Võ Hoàng Yên cùng nhiều diễn viên khác.

Theo đó, bộ phim này được một công ty truyền thông sản xuất, có kịch bản và lời thoại cụ thể cho từng diễn viên, được đăng tải trên một kênh Youtube theo dạng một bộ phim tương tự như truyền hình dài tập. Đây không phải là video tư liệu chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

hong anh 2
Đoạn clip là một phần trong bộ phim ngắn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên và ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Cắt từ clip
hong anh 5
Đoạn clip là một phần trong bộ phim ngắn do một công ty truyền thông sản xuất, có kịch bản và lời thoại cụ thể cho từng diễn viên - Ảnh: Cắt từ clip
hong anh 6
Nam diễn viên nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng nhưng vẫn giữ im lặng trước loạt ồn ào - Ảnh: Internet

Thế nhưng việc sản xuất bộ phim ngắn trên để sử dụng vào mục đích gì thì đến nay vẫn chưa có thông tin từ phía nhà sản xuất phim.

 

Thực hư việc Hồng Ánh tố một nam diễn viên giả mù ‘tạo nghiệp’ trong clip chữa bệnh liên quan đến ‘thần y’ Võ Hoàng Yên

Thực hư việc Hồng Ánh tố một nam diễn viên giả mù ‘tạo nghiệp’ trong clip chữa bệnh liên quan đến ‘thần y’ Võ Hoàng Yên

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện ảnh, nữ diễn viên dễ dàng nhận ra clip chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là dàn dựng.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hoàng Yên ông Võ Hoàng Yên Hồng Ánh

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 13 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 38 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 43 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36