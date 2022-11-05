'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố

Hậu trường 05/11/2022 20:47

Trà My Idol "xả ảnh" loạt biểu cảm siêu yêu của cậu con trai út khiến dân tình cực kỳ phấn khích.

Trà My Idol hiện tại dù không thường xuyên hoạt động trong showbiz nhưng cô là một trong những bà mẹ nổi tiếng nhất nhì showbiz khi có 2 cậu con trai vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Nếu bé lớn Gia Hy sở hữu hết nét đẹp của mẹ từ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh và hàng mi đen dài thì bé Hayden lại giống bố đến ngỡ ngàng. Cậu bé gây ấn tượng với đôi mắt một mí, đôi má bánh bao phúng phính. Chưa kể, cậu nhóc có rất nhiều biểu cảm hài hước vô cùng đáng yêu.

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 1
Trà My Idol bên 2 cậu con trai đáng yêu của mình.

Mới đây, cư dân mạng thích thú khi Trà My Idol chia sẻ loạt ảnh của con trai út Hayden. Trong đó, loạt ảnh biểu cảm hài hước, dìm hàng của cậu bé đã nhận về lượt tương tác khủng vì quá đáng yêu. Nữ ca sĩ viết: "Một số hình ảnh đẹp trai còn sót lại

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 2

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 3

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 4
Loạt ảnh "dìm" của Hayden đều được mẹ ghi lại.

 'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 5

Hayden được ví như "cây hài" nhí trong nhà với loạt biểu cảm hài hước.

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 6

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 7
Cậu bé Hayden khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười vì những hình ảnh đáng yêu.

Bên dưới bài đăng mới của Trà My Idol, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận yêu thương cũng như sự thích thú trước loạt ảnh của Hayden: "Sao mẹ My dìm anh hông dị, làm mẫu ảnh cực khổ không cho ăn còn dìm"; "Người ta đẹp trai mà sao dìm người ta quá vậy bà bô, tủi thân quá”...

Bé Hayden tên thật là Gia Hưng, hiện hơn hai tuổi, là con trai của ca sĩ Trà My Idol và doanh nhân Tô Văn Đức. Từ khi con trai con nhỏ, Trà My hay ghi lại những hình ảnh thường ngày của bé để chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 8
Hayden có khuôn mặt giống bố trong khi đó anh trai có nét giống mẹ.

Trà My từng vào Top 10 của Vietnam Idol và được biết đến với loạt hit như Cần lắm, Ngày anh không đến, Đừng ai nhắc về anh ấy... Tháng 6/2014, cô lên xe hoa vào với doanh nhân Tô Văn Đức tại TP.HCM. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng cô đã có chung hai thiên thần đáng yêu. Hiện tại, nữ ca sĩ không chỉ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp mà còn có gia đình vô cùng hạnh phúc. Sau khi lấy chồng, sinh con nữ ca sĩ tạm dừng hết tất cả hoạt động showbiz để dành toàn thời gian chăm sóc gia đình và kinh doanh.

'Cậu út' nhà Trà My Idol gây sốt với loạt biểu cảm cực hài hước, khuôn mặt chính là 'bản sao' của bố - Ảnh 9
Nữ ca sĩ có cuộc sống đáng mơ ước cùng chồng và hai con.
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