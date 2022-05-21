Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia?

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước những hình ảnh lộ vòng 2 to bất thường của nữ ca sĩ. Nhiều người phải thốt lên "Trà My nói là làm", thậm chí vào tận trang cá nhân để chúc mừng giọng ca Cần lắm. Tuy nhiên, Trà My Idol nhanh chóng phủ nhận nghi vấn bầu bí. Cô cho biết bụng to là do... "bé mỡ" chứ không phải "bé by" như nhiều người lầm tưởng.

Trà My Idol hiện đã có hai cậu con trai cùng đại gia Tô Văn Đức. Nhiều lần, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có một thêm nàng công chúa để thỏa niềm đam mê làm đẹp giống mẹ.

Sau khi biết được sự thật, nhiều người bật cười những cũng đồng thời bày tỏ mong muốn cô chóng có được nàng công chúa như ước nguyện.

Vợ chồng Trà My Idol hiện tại đã có với nhau 2 cậu con trai. Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn có thêm một bé gái. Ảnh: FBNV

Trà My là một trong những ca sĩ thành công khi bước ra từ cuộc thi âm nhạc. Cô xuất sắc lọt vào Top 10 của Vietnam Idol 2007. Sau cuộc thi, Trà My Idol được đông đảo khán giả yêu thích bởi giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp và ngoại hình đầy cá tính. Cô nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong showbiz Việt. Một số bài hát hit của nữ ca sĩ phải kể đến như: Hãy nói anh yêu em, cần lắm, Đứng ai nhắc về anh ấy...

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thế nhưng vào năm 2014, Trà My Idol bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng doanh nhân Tô Văn Đức. Ông xã nữ ca sĩ là một đại gia có tiếng, anh sở hữu chuỗi nhà hàng, karaoke lừng danh tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ cưới của cô được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn 5 sao. Còn nhớ vào thời điểm đó, Trà My gây ấn tượng mạnh khi diện đến 2 bộ váy cưới đắt tiền có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Kể từ khi lấy chồng, Trà My Idol hiếm khi tham gia hoạt động giải trí mà tập trung vun vén hạnh phúc gia đình. Tháng 11/2014, cô hạ sinh quý tử đầu lòng có tên là Gia Huy (tên thân mật là Harry), được nhận xét là phiên bản hoàn hảo của mẹ. Đến tháng 4/2019, gia đình nhỏ của Trà My Idol chào đón thêm quý tử thứ 2 ra đời. Cậu bé có tên là Hayden, sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, khỏe mạnh và được nhận xét là "bản sao" của ba.

Hai quý tử nhà Trà My Idol khiến dân mạng "phát sốt" vì vẻ ngoài đáng yêu. Ảnh: FBNV

Không giống những người nổi tiếng khác, giọng ca 8X thường xuyên khoe ảnh các con trên mạng xã hội. Mỗi bức ảnh của hai quý tử nhà Trà My luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành tặng lời khen cho vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu của hai bé.