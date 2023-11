Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia?

Trà My Idol hiện đã có hai cậu con trai cùng đại gia Tô Văn Đức. Nhiều lần, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có một thêm nàng công chúa để thỏa niềm đam mê làm đẹp giống mẹ.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước những hình ảnh lộ vòng 2 to bất thường của nữ ca sĩ. Nhiều người phải thốt lên "Trà My nói là làm", thậm chí vào tận trang cá nhân để chúc mừng giọng ca Cần lắm. Tuy nhiên, Trà My Idol nhanh chóng phủ nhận nghi vấn bầu bí. Cô cho biết bụng to là do... "bé mỡ" chứ không phải "bé by" như nhiều người lầm tưởng.