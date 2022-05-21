Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia?

Hậu trường 21/05/2022 13:02

Trong đoạn clip được đang trên 'story', nhiều người phát hiện vòng 2 của Trà My Idol lớn bất thường. Nhiều khán giả vào tận trang cá nhân chúc mừng nữ ca sĩ.

Trà My Idol hiện đã có hai cậu con trai cùng đại gia Tô Văn Đức. Nhiều lần, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có một thêm nàng công chúa để thỏa niềm đam mê làm đẹp giống mẹ. 

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước những hình ảnh lộ vòng 2 to bất thường của nữ ca sĩ. Nhiều người phải thốt lên "Trà My nói là làm", thậm chí vào tận trang cá nhân để chúc mừng giọng ca Cần lắm. Tuy nhiên, Trà My Idol nhanh chóng phủ nhận nghi vấn bầu bí. Cô cho biết bụng to là do... "bé mỡ" chứ không phải "bé by" như nhiều người lầm tưởng. 

Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia? - Ảnh 1

Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia? - Ảnh 2
Trong clip tự đăng, Trà My Idol diện chiếc váy vàng bó sát, để lộ phần bụng nhô cao trông giống như có bầu. Ảnh: Chụp màn hình
Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia? - Ảnh 3
Sau đó, cô phải lên tiếng đính chính là... bụng mỡ. Ảnh: FBNV

Sau khi biết được sự thật, nhiều người bật cười những cũng đồng thời bày tỏ mong muốn cô chóng có được nàng công chúa như ước nguyện.

Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia? - Ảnh 4
Vợ chồng Trà My Idol hiện tại đã có với nhau 2 cậu con trai. Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ mong muốn có thêm một bé gái. Ảnh: FBNV

Trà My là một trong những ca sĩ thành công khi bước ra từ cuộc thi âm nhạc. Cô xuất sắc lọt vào Top 10 của Vietnam Idol 2007. Sau cuộc thi, Trà My Idol được đông đảo khán giả yêu thích bởi giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp và ngoại hình đầy cá tính. Cô nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong showbiz Việt. Một số bài hát hit của nữ ca sĩ phải kể đến như: Hãy nói anh yêu em, cần lắm, Đứng ai nhắc về anh ấy...

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thế nhưng vào năm 2014, Trà My Idol bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng doanh nhân Tô Văn Đức. Ông xã nữ ca sĩ là một đại gia có tiếng, anh sở hữu chuỗi nhà hàng, karaoke lừng danh tại TP. Hồ Chí Minh. Lễ cưới của cô được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn 5 sao. Còn nhớ vào thời điểm đó, Trà My gây ấn tượng mạnh khi diện đến 2 bộ váy cưới đắt tiền có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Kể từ khi lấy chồng, Trà My Idol hiếm khi tham gia hoạt động giải trí mà tập trung vun vén hạnh phúc gia đình. Tháng 11/2014, cô hạ sinh quý tử đầu lòng có tên là Gia Huy (tên thân mật là Harry), được nhận xét là phiên bản hoàn hảo của mẹ. Đến tháng 4/2019, gia đình nhỏ của Trà My Idol chào đón thêm quý tử thứ 2 ra đời. Cậu bé có tên là Hayden, sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, khỏe mạnh và được nhận xét là "bản sao" của ba.

Trà My Idol sơ hở để lộ vòng 2 'phát tướng', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sinh con thứ 3 cho chồng đại gia? - Ảnh 5
Hai quý tử nhà Trà My Idol khiến dân mạng "phát sốt" vì vẻ ngoài đáng yêu. Ảnh: FBNV

Không giống những người nổi tiếng khác, giọng ca 8X thường xuyên khoe ảnh các con trên mạng xã hội. Mỗi bức ảnh của hai quý tử nhà Trà My luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành tặng lời khen cho vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu của hai bé.

Trà My Idol nói gì về hành động hôn môi con trai?

Trà My Idol nói gì về hành động hôn môi con trai?

Khoảnh khắc Trà My Idol hôn môi con trai vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   Trà My Idol con trai Trà My Idol Trà My Idol mang thai

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?