Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp?

Dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên có màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Dù chỉ lọt Top 16 nhưng đây cùng là một kết quả vô cùng nổi trội của mỹ nhân Việt góp phần vào chuỗi thành tích của nhan sắc Việt khi in top 4 năm liền tại đấu trường sắc đẹp này.

Kim Duyên là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2021

Bên cạnh đó, chi tiết người đẹp gốc Cần Thơ diện trang phục dân tộc vừa được gameshow Ai là triệu phú đề cập tới trong phần câu hỏi cho người chơi. Cụ thể, trong số phát sóng Ai Là Triệu Phú tối ngày 11/1, trang phục dân tộc Ai Tét Hônggg? của Kim Duyên là câu hỏi số 8, chương trình đã đặt câu hỏi bộ trang phục dân tộc của Á hậu Kim Duyên được lấy cảm hứng từ món bánh truyền thống nào?