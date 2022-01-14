Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp?

Hậu trường 14/01/2022 12:46

Bộ trang phục Kim Duyên dự thi trong Miss Universe 2021 trở thành câu hỏi gây phân vân cho người chơi trong gameshow Ai là triệu phú và phải dùng quyền trợ giúp.

Dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên có màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Dù chỉ lọt Top 16 nhưng đây cùng là một kết quả vô cùng nổi trội của mỹ nhân Việt góp phần vào chuỗi thành tích của nhan sắc Việt khi in top 4 năm liền tại đấu trường sắc đẹp này.

Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp? - Ảnh 1
Kim Duyên là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2021

Bên cạnh đó, chi tiết người đẹp gốc Cần Thơ diện trang phục dân tộc vừa được gameshow Ai là triệu phú đề cập tới trong phần câu hỏi cho người chơi. Cụ thể, trong số phát sóng Ai Là Triệu Phú tối ngày 11/1, trang phục dân tộc Ai Tét Hônggg? của Kim Duyên là câu hỏi số 8, chương trình đã đặt câu hỏi bộ trang phục dân tộc của Á hậu Kim Duyên được lấy cảm hứng từ món bánh truyền thống nào? 

Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp? - Ảnh 2
Chương trình Ai là triệu phú đưa ra câu hỏi liên quan tới trang phục dân tộc mà Kim Duyên trình diễn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Ban đầu, người chơi cũng đã phỏng đoán đáp án là bánh tét nhưng không chắc chắn nên đã nhờ sự trợ giúp của vợ. Cuối cùng, cả hai đã vượt qua câu hỏi trên khi thống nhất bánh tét là câu trả lời cuối cùng.

Bất ngờ được nhắc đến trong chương trình nổi tiếng, Kim Duyên đã hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân. Cô còn nhắn nhủ với "fan ruột" của mình rằng "không thể không biết" câu trả lời: “Cả nhà đoán xem? Riêng Dynie không thể không biết câu này nhe!”, nàng Á hậu vui tính thử thách fan hâm mộ.

Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp? - Ảnh 3
Kim Duyên hào hứng chia sẻ lại câu hỏi và vui tính thử thách fan ruột của mình

Trong đấu trường nhan sắc lớn, bộ trang phục Ai Tét Hôngggg? được trang chuyên sắc đẹp Missosology bầu chọn là trang phục dân tộc ấn tượng nhất tại Miss Universe 2021. Với thiết kế cầu kỳ, công phu và mang đậm dấu ấn phong tục của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Kỳ Duyên đã có màn thể hiện vô cùng đầy tự tin khiến người hâm mộ không thôi tự hào.

Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp? - Ảnh 4
Câu hỏi về Kim Duyên trong 'Ai là triệu phú' khó thế nào mà người chơi phải dùng quyền trợ giúp? - Ảnh 5
Bộ trang phục Ai Tet Hônggg của Kim Duyên được bầu chọn là trang phục ấn tượng nhất

 

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