Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đăng tải hình ảnh nhiều năm về trước khi vừa "chân ướt chân ráo" vào nghề. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Minh Nhí , Lý Hải, Việt Trinh.

"Nhớ lại thời điểm có lúc không có vai quần chúng để đi, không ai mời làm bất cứ gì, đói quá phải đi bán máu để mua mì gói sống qua ngày. Ăn để sống chờ vai diễn lớn hay nhỏ", Cát Phượng kể lại.

Kèm theo đó, cô kể về quá khứ cơ cực của mình. Cát Phượng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bạc Liêu. Năm 1990, sau khi học hết lớp 12, cô lên Sài Gòn lập nghiệp và theo học diễn viên điện ảnh hệ B. Tuy nhiên, sau 2 tháng lớp tan rã vì không ai có tiền đóng học phí. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và đỗ với số điểm cao ngất ngưởng. Nhưng cuối cùng Cát Phượng đành nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí.

Hình ảnh Cát Phượng ở tuổi đôi mươi - Ảnh: FB

Cô cũng kể về mối quan hệ thâm tình với Minh Nhí và Lý Hải. Cả ba từng thuê nhà trọ ở chung, ngủ chung trên một chiếc giường. Vì không có show diễn, Cát Phượng nhận giặt đồ, nấu ăn để hai anh yên tâm đi diễn.

Diễn viên Cát Phượng kể lại: "Lúc đó, tôi như một thằng đàn ông, để tóc tém. Ba anh em ngủ chung, tôi nằm giữa. Muốn ngủ riêng cũng không có giường, ngủ ngoài sợ muỗi cắn".

Sự nghiệp của Cát Phượng bước sang trang mới nhờ đạo diễn Phước Sang, cô xem anh như ân nhân của mình. Nhờ được đàn anh tin tưởng, giao vai diễn mà nữ nghệ sĩ mới được công chúng biết đến.

Cát Phượng và Minh Nhí trong một vở diễn - Ảnh: FB

Hiện tại, Cát Phượng không theo nghiệp diễn nữa vì không còn nhân vật nào cho cô cảm hứng. Cô chuyển hướng sang làm biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất...

Nhìn lại quá khứ, nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Mỗi một câu chuyện đi qua đời tôi đều để lại dấu ấn khó quên. Những ân nhân như anh Minh Nhí, Phước Sang sẽ không bao giờ tôi quên được. Tôi sẽ tìm cách để trả ơn nghĩa vì đã giúp đỡ trong những giai đoạn khốn khó nhất của cuộc đời".