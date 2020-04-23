Cát Phượng kể chuyện 2 lần nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, bán máu mua mì gói

Hậu trường 23/04/2020 12:53

Nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ trong quá khứ. Để có được sự nghiệp như hôm nay, cô đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đăng tải hình ảnh nhiều năm về trước khi vừa "chân ướt chân ráo" vào nghề. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Minh Nhí, Lý Hải, Việt Trinh.

nghe si cat phuong chia se

nghe si cat phuong chia se 1
Cát Phượng và Lý Hải thân thiết thuở mới vào nghề - Ảnh: FB
nghe si cat phuong chia se 2
Cô và Việt Trinh từng là bạn học chung lớp - Ảnh: FB

Kèm theo đó, cô kể về quá khứ cơ cực của mình. Cát Phượng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bạc Liêu. Năm 1990, sau khi học hết lớp 12, cô lên Sài Gòn lập nghiệp và theo học diễn viên điện ảnh hệ B. Tuy nhiên, sau 2 tháng lớp tan rã vì không ai có tiền đóng học phí. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và đỗ với số điểm cao ngất ngưởng. Nhưng cuối cùng Cát Phượng đành nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí.

"Nhớ lại thời điểm có lúc không có vai quần chúng để đi, không ai mời làm bất cứ gì, đói quá phải đi bán máu để mua mì gói sống qua ngày. Ăn để sống chờ vai diễn lớn hay nhỏ", Cát Phượng kể lại.

nghe si cat phuong chia se 3
Hình ảnh Cát Phượng ở tuổi đôi mươi - Ảnh: FB

Cô cũng kể về mối quan hệ thâm tình với Minh Nhí và Lý Hải. Cả ba từng thuê nhà trọ ở chung, ngủ chung trên một chiếc giường. Vì không có show diễn, Cát Phượng nhận giặt đồ, nấu ăn để hai anh yên tâm đi diễn.

Diễn viên Cát Phượng kể lại: "Lúc đó, tôi như một thằng đàn ông, để tóc tém. Ba anh em ngủ chung, tôi nằm giữa. Muốn ngủ riêng cũng không có giường, ngủ ngoài sợ muỗi cắn".

Sự nghiệp của Cát Phượng bước sang trang mới nhờ đạo diễn Phước Sang, cô xem anh như ân nhân của mình. Nhờ được đàn anh tin tưởng, giao vai diễn mà nữ nghệ sĩ mới được công chúng biết đến.

nghe si cat phuong chia se 4
Cát Phượng và Minh Nhí trong một vở diễn - Ảnh: FB

Hiện tại, Cát Phượng không theo nghiệp diễn nữa vì không còn nhân vật nào cho cô cảm hứng. Cô chuyển hướng sang làm biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất...

Nhìn lại quá khứ, nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Mỗi một câu chuyện đi qua đời tôi đều để lại dấu ấn khó quên. Những ân nhân như anh Minh Nhí, Phước Sang sẽ không bao giờ tôi quên được. Tôi sẽ tìm cách để trả ơn nghĩa vì đã giúp đỡ trong những giai đoạn khốn khó nhất của cuộc đời".

Chúc mừng sinh nhật Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chứng minh tình cảm sau sóng gió

Chúc mừng sinh nhật Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chứng minh tình cảm sau sóng gió

Từ sáng sớm, diễn viên Cát Phượng đã có hành động ngọt ngào dành cho Kiều Minh Tuấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 32 của nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng diễn viên Cát Phượng Minh Nhí

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 30 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026