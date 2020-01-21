Cát Phượng xúc động khi viếng NS Minh Thuận ngày cuối năm

Hậu trường 21/01/2020 12:01

Dịp cận Tết, diễn viên Cát Phượng đến thăm nơi đặt tro cốt của cố nghệ sĩ Minh Thuận. Nhìn di ảnh đàn anh, cô thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Cát Phượng thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình ảnh đến viếng mộ nghệ sĩ Minh Thuận. Ngồi trước di ảnh đàn anh, tâm trạng của nữ diễn viên thanh thản hơn.

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Cát Phượng có mối quan hệ rất thân với Minh Thuận khi anh còn sống - Ảnh: FB

Cát Phượng xúc động viết: "Vào thăm anh những ngày cuối năm. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, thanh thản lắm khi ngồi dưới nền gạch và gương mặt mình áp sát phần kính để được kề cận anh.

Hiện tại chắc anh tung bay khắp những nơi nào anh thích. Không còn phải lo toan những bộn bề cuộc sống. Sẽ đến lượt em nhưng không biết ngày nào".

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Hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của Cát Phượng nhận được sự quan tâm của rất nhiều đồng nghiệp và cư dân mạng. Mọi người bày tỏ sự xúc động khi nhớ về cố nghệ sĩ. Số đông người hâm mộ khuyên cô không nên nói điều không tốt ngày cuối năm.

"Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà anh mất 4 năm rồi chị nhỉ"; "Hãy bình tâm đừng nghĩ không tốt"; "Cuối năm không được nói gở nha chế. Yêu chế"; "Ai cũng trải qua thăng trầm rồi sẽ đến hạnh phúc cố lên nhé chị"... mọi người chia sẻ dưới bài viết.

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Gần 4 năm ra đi, Minh Thuận vẫn để lại niềm thương tiếc trong lòng đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Ca sĩ Minh Thuận sinh năm 1969, là ca sĩ cùng thời với Phương Thanh, Lam Trường được khán giả yêu mến. Anh qua đời vào tháng 9/2016 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Những ngày cuối cùng của cố nghệ sĩ, diễn viên Cát Phượng luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc và động viên đàn anh.

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Từ khóa:   Cát Phượng Minh Thuận Phương Thanh

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