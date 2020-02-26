Chúc mừng sinh nhật Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng chứng minh tình cảm sau sóng gió

Từ sáng sớm, diễn viên Cát Phượng đã có hành động ngọt ngào dành cho Kiều Minh Tuấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 32 của nam diễn viên.

Trong ngày sinh nhật Kiều Minh Tuấn, diễn viên Cát Phượng đã gửi đến anh lời chúc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân: "Happy Brithday anh Kiều Minh Tuấn. Chúc anh thêm tuổi thêm thành công, thêm sức khoẻ và thêm nhiều hạnh phúc. Chúc anh ngày càng vui vẻ he".

Kèm theo đó, bà mẹ một con còn đăng khoảnh khắc ôm eo thân mật bạn trai kém tuổi. Theo chia sẻ, đây là bức ảnh cặp đôi ghi lại trong chuyến du lịch Hàn Quốc năm ngoái.

Diễn viên Cát Phượng gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn trai trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Đến hiện tại, tình cảm giữa cặp đôi đã kéo dài hơn 1 thập kỷ - Ảnh: Internet

Động thái của Cát Phượng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy không văn vẻ dài dòng, nhưng hành động của nữ diễn viên đủ cho mọi người thấy rằng tình cảm của cả hai vẫn rất tốt đẹp.

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc tốt đẹp đến Kiều Minh Tuấn dịp sinh nhật và mong cuộc sống của cặp đôi ngày càng hạnh phúc.

Kiều Minh Tuấn mừng sinh nhật đơn giản và ấm áp bên bạn bè - Ảnh: FB

Tối qua, rất nhiều học trò của Cát Phượng đã đến nhà để chung vui cùng nam diễn viên - Ảnh: FB

Sau ồn ào tình cảm, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hạn chế tối đa việc chia sẻ chuyện đời tư lên mạng xã hội. Cặp đôi không còn đăng ảnh chung, hay chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" như trước. Dù vậy, cả hai vẫn cho mọi người thấy rằng dù bao nhiêu sóng gió thì họ vẫn nắm tay nhau vượt qua.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuc-mung-sinh-nhat-kieu-minh-tuan-cat-phuong-chung-minh-tinh-cam-sau-song-gio-352058.html