Cát Phượng chúc mừng sinh nhật đến 'anh iu', khẳng định vẫn tay trong tay với Kiều Minh Tuấn

Hậu trường 26/02/2019 11:11

Sau nhiều tháng vướng scandal, Cát Phượng đăng ảnh tình tứ cùng Kiều Minh Tuấn và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng trẻ.

Cách đây ít phút, Cát Phượng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn và đính kèm lời chúc mừng sinh nhật vô cùng ngọt ngào. Bên cạnh những lời yêu thương gửi đến chồng trẻ thì nữ danh hài cũng không quên nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ của cả hai trong suốt 11 năm gắn bó.

Cát Phượng chúc mừng sinh nhật đến 'anh iu', khẳng định vẫn tay trong tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1
Cát Phượng chúc mừng sinh nhật đến 'anh iu', khẳng định vẫn tay trong tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2
Cát Phượng đăng ảnh tình tứ bên Kiều Minh Tuấn, khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Cát Phượng khẳng định việc gặp gỡ và yêu Kiều Minh Tuấn là một mối lương duyên khó tìm và đáng trân trọng. Ngoài ra, nữ danh hài cũng tiết lộ mối quan hệ của cả hai hiện rất tốt đẹp sau nhiều sóng gió.

"10 năm Hỷ Nộ Ái Ố... 10 năm biết bao là kỷ niệm. 10 năm biết bao những vui, những buồn, những nụ cười và không thiếu những giọt nước mắt... Nhưng, tất cả đã qua và mình đã thực sự vượt qua.

Trên đời này có trăm vạn người nhưng chúng ta đã gặp được nhau thì đó là DUYÊN. Sống bên nhau đến răng nó lung lay đầu tóc nó bạc màu hết thì còn tuỳ vào NỢ và NGHIỆP. Không ai nói trước được điều gì. Chỉ biết hiện tại, chúng tôi thật sự tay vẫn còn trong tay. Và chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau để cùng nhảy, cùng phóng qua những khó khăn, những bế tắc của đời mình.

Chúc anh ngày sanh thần vui, thật ý nghĩa và thật nhiều hạnh phúc. Chúc anh nhiều sức khoẻ, công việc gặp nhiều thuận lợi...Chúc mừng sinh nhật anh iu. Chúc mừng 11 năm của chúng ta", Cát Phượng viết.

Cát Phượng chúc mừng sinh nhật đến 'anh iu', khẳng định vẫn tay trong tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3
Cát Phượng chúc mừng sinh nhật đến 'anh iu', khẳng định vẫn tay trong tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 11 năm sánh bước bên nhau - Ảnh: FBNV
Cát Phượng chúc mừng sinh nhật đến 'anh iu', khẳng định vẫn tay trong tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 5
Kiều Minh Tuấn cũng thương yêu con riêng của Cát Phượng như con đẻ - Ảnh: FBNV

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng được xem là mối tình đẹp của showbiz trước khi vướng phải scandal tình cảm với diễn viên An Nguy. Thời gian qua, do quá áp lực nên hai vợ chồng né tránh xuất hiện trước truyền thông.

Tuy nhiên, mới đây Cát Phượng khẳng định tình cảm giữa vợ chồng họ đã tốt đẹp lại như xưa. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng cũng vừa tham gia một bộ phim nói về tình cảm gia đình như một cách để thắt chặt sợi dây gắn kết giữa họ.

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Từ khóa:   Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

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