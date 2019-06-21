Cận ngày cưới, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đồng loạt làm điều bất ngờ cho Subeo

Hậu trường 21/06/2019 18:02

Mừng con trai bước sang tuổi mới, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đồng loạt tung ảnh ý nghĩa để chúc mừng cậu bé.

Trong số những mỹ nhân từng bước qua cuộc đời Cường Đô la, Đàm Thu Trang là người rất được lòng công chúng. Đặc biệt, mỹ nhân xứ Lạng có lẽ cũng là người duy nhất được đại gia phố núi tạo điều kiện để thân thiết với con trai Subeo. Cư dân mạng không ít lần bắt gặp anh đưa con trai đi chơi cùng Đàm Thu Trang vô cùng tình cảm. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa Subeo và Đàm Thu Trang ngày càng thân thiết.

Mới đây nhất, cô đã đăng tải lên trang cá nhân lời chúc đầy ngọt ngào dịp sinh nhật Subeo: "Chúc mừng sinh nhật khỉ con của cô. Yêu con". Kèm theo đó là bức ảnh vô cùng đặc biệt để mừng cậu bé thêm tuổi mới. Trong ảnh, Đàm Thu Trang diện váy cô dâu, tay cầm hoa đứng ôm vai Subeo từ phía sau vô cùng tình cảm.

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Subeo biểu cảm đáng yêu khi góp mặt trong album cưới của bố và mẹ kế - Ảnh: FBNV

Về phía Cường Đô la, anh viết đầy yêu thương: "Chúc mừng sinh nhật anh bạn thân bé nhỏ của bố. Bố yêu con". Anh cũng đăng kèm bức ảnh hai bố con diện vest vô cùng bảnh bao.

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Cậu bé cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng ba - Ảnh: FBNV

Thế nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là trang phục của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Có thể nhận ra, đây là loạt ảnh trong album cưới của cặp đôi. Điều này chứng tỏ quý tử của Hà Hồ cũng có mặt trong buổi chụp ảnh. Tâm trạng vui vẻ, hồ hởi của Subeo khiến công chúng ngưỡng mộ sự khéo léo của chàng doanh nhân họ Nguyễn vì biết dung hòa mối quan hệ nhạy cảm này.

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Ảnh gia đình ba thành viên hạnh phúc giữa Đàm Thu Trang - Cường Đô la và Subeo - Ảnh: FBNV

Theo thông tin được tiết lộ, hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới. Hiện người hâm mộ đang rất hào hứng đợi đến ngày vui của cặp đôi.

Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé

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Dân mạng vô cùng phấn khích vì đây là hình ảnh hiếm hoi của "Đại gia phố núi" hồi bé được hôn thê gốc Lạng Sơn tiết lộ.

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