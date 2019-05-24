Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp

Diện váy cưới màu trắng tinh khôi, Đàm Thu Trang được khen ngợi hết lời vì đẹp dịu dàng và e ấp.

Sau thời gian dài mong ngóng, cuối cùng người hâm mộ cũng thỏa lòng khi Đàm Thu Trang tung ảnh diện váy cưới lên mạng xã hội. Trong ảnh, chân dài Lạng Sơn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút trong chiếc váy cưới tinh tế. Không quá cầu kỳ, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng này đã giúp bà xã Cường Đô la khoe trọn thân hình hoàn hảo trong chiếc váy xòe hở lưng, trễ vai.

Trước ngày 'về chung nhà' với Cường Đô la, Đàm Thu Trang khoe vẻ đẹp mong manh trong chiếc váy cưới lộng lẫy - Ảnh: FBNV

Dân mạng khen ngợi bộ ảnh cưới đẹp như công chúa của hôn thê Cường Đô la - Ảnh: FBNV

Trả lời bình luận của một người quen, chân dài Lạng Sơn ẩn ý hôn lễ sẽ diễn ra trong tháng 6 tới - Ảnh: FBNV

Trước đó, cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã một vài lần khoe ảnh cưới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cả hai chỉ diện vest đơn giản, cùng tông màu và ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân họ Đàm tung ảnh cưới với tay cầm hoa, đầu đội khăn voan trắng xinh như công chúa.

Một trong những bức ảnh cưới với phong cách mới lạ được đôi 'trai tài gái sắc' tung ra sau lễ đính hôn - Ảnh: FBNV

Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi khiến dân mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Ít ngày trước, cô nàng khoe nhẫn cưới trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Đàm Thu Trang nhận được vô số bình luận ngợi khen của bạn bè và người hâm mộ. Đông đảo cư dân mạng háo hức đợi ngày chân dài xứ Lạng lên xe hoa với "đại gia phố núi".

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