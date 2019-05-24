Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp

Hậu trường 24/05/2019 15:51

Diện váy cưới màu trắng tinh khôi, Đàm Thu Trang được khen ngợi hết lời vì đẹp dịu dàng và e ấp.

Sau thời gian dài mong ngóng, cuối cùng người hâm mộ cũng thỏa lòng khi Đàm Thu Trang tung ảnh diện váy cưới lên mạng xã hội. Trong ảnh, chân dài Lạng Sơn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút trong chiếc váy cưới tinh tế. Không quá cầu kỳ, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng này đã giúp bà xã Cường Đô la khoe trọn thân hình hoàn hảo trong chiếc váy xòe hở lưng, trễ vai.

Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp - Ảnh 1
Trước ngày 'về chung nhà' với Cường Đô la, Đàm Thu Trang khoe vẻ đẹp mong manh trong chiếc váy cưới lộng lẫy - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp - Ảnh 2
Dân mạng khen ngợi bộ ảnh cưới đẹp như công chúa của hôn thê Cường Đô la - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp - Ảnh 3
Trả lời bình luận của một người quen, chân dài Lạng Sơn ẩn ý hôn lễ sẽ diễn ra trong tháng 6 tới - Ảnh: FBNV

Trước đó, cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã một vài lần khoe ảnh cưới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cả hai chỉ diện vest đơn giản, cùng tông màu và ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân họ Đàm tung ảnh cưới với tay cầm hoa, đầu đội khăn voan trắng xinh như công chúa.

Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp - Ảnh 4
Một trong những bức ảnh cưới với phong cách mới lạ được đôi 'trai tài gái sắc' tung ra sau lễ đính hôn - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp - Ảnh 5
Tình yêu ngọt ngào của cặp đôi khiến dân mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh cô dâu của Cường Đô la diện váy cưới lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn voan xinh đẹp - Ảnh 6
Ít ngày trước, cô nàng khoe nhẫn cưới trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Đàm Thu Trang nhận được vô số bình luận ngợi khen của bạn bè và người hâm mộ. Đông đảo cư dân mạng háo hức đợi ngày chân dài xứ Lạng lên xe hoa với "đại gia phố núi".

Đàm Thu Trang khoe nhẫn cưới sang chảnh cùng Cường Đô la kèm câu nói mà ai cũng chờ đợi

Đàm Thu Trang khoe nhẫn cưới sang chảnh cùng Cường Đô la kèm câu nói mà ai cũng chờ đợi

Đàm Thu Trang tự hào chia sẻ cặp nhẫn đôi kèm câu nói không thể ngọt ngào hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang Cường Đô La

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026