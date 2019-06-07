Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé

Hậu trường 07/06/2019 17:34

Dân mạng vô cùng phấn khích vì đây là hình ảnh hiếm hoi của "Đại gia phố núi" hồi bé được hôn thê gốc Lạng Sơn tiết lộ.

Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang khiến dân mạng thích thú khi đăng tải bức ảnh ngày bé và ảnh lịch lãm hiện tại của Cường Đô la. Từ nhỏ, chàng doanh nhân phố núi đã có gu thời trang khá độc đáo. Trông anh cùng đáng yêu trong set đồ đỏ từ trên xuống dưới, tóc gáo dừa và đứng tạo dáng cực ngầu. Kèm theo đó, chân dài họ Đàm còn nhận xét cực hài: "Chất chơi người dơi thật sự".

Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé - Ảnh 1
Đàm Thu Trang khoe ảnh ngày bé của hôn phu họ Nguyễn - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của người đẹp xứ Lạng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hình ảnh thuở ngố tàu của Cường Đô la nhận về vô số lượt like và bình luận từ bạn bè.

"Cường đã trở lại, lợi hại hơn xưa"; "Đáng yêu quá sếp ơi"; "Xưa anh Cường đã ngầu thế này rồi cơ á"; "Anh Cường ngày xưa nhìn men lì thế"... vô số bình luận dưới bài viết. Bị hôn thê chọc ghẹo, Cường Đô la chỉ dám vào than nhẹ dưới bài viết: "Thua".

Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé - Ảnh 2
Sau lễ đính hôn tại Lạng Sơn, cặp đôi tận hưởng nhiều chuyến du lịch dài ngày cùng nhau - Ảnh: FBNV
Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé - Ảnh 3
Ảnh cưới đơn giản nhưng lịch lãm và sang trọng của cặp đôi được tung ra cách đây không lâu - Ảnh: FBNV
Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé - Ảnh 4
Cường Đô la từng trải qua vô số mối tình với nhiều mỹ nhân Việt, nhưng Đàm Thu Trang là bến đỗ cuối cùng - Ảnh: FBNV

Sau lễ đính hôn vào đầu năm 2019, cặp đôi rất chăm khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên nhau. Ảnh cưới cũng được cả hai liên tục đăng tải khiến dân mạng "đứng ngồi không yên". Theo thông tin được đồn đoán, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 7.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang - Cường Đô la

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