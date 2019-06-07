Cận kề ngày cưới, Đàm Thu Trang gây bão mạng khi khoe ảnh Cường Đô la 'chất chơi' từ bé

Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang khiến dân mạng thích thú khi đăng tải bức ảnh ngày bé và ảnh lịch lãm hiện tại của Cường Đô la. Từ nhỏ, chàng doanh nhân phố núi đã có gu thời trang khá độc đáo. Trông anh cùng đáng yêu trong set đồ đỏ từ trên xuống dưới, tóc gáo dừa và đứng tạo dáng cực ngầu. Kèm theo đó, chân dài họ Đàm còn nhận xét cực hài: "Chất chơi người dơi thật sự".

Đàm Thu Trang khoe ảnh ngày bé của hôn phu họ Nguyễn - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của người đẹp xứ Lạng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hình ảnh thuở ngố tàu của Cường Đô la nhận về vô số lượt like và bình luận từ bạn bè.