Theo thông tin được tiết lộ, cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 7. Thời điểm này, nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng đặc biệt quan tâm.

Người người mong chờ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, một người bạn của cặp đôi bất ngờ đăng tải hình ảnh thiệp cưới được cho là của Cường Đô la và Đàm Thu Trang lên mạng xã hội. Qua hình ảnh được chia sẻ, thiệp cưới của doanh nhân phố núi và bà xã có tông màu xanh lá cây chủ đạo với thiết kế tối giản nhưng không kém phần trang trọng.