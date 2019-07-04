Cận cảnh thiệp cưới đẹp như mơ của cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang, địa điểm tổ chức hôn lễ đã được xác định

Hậu trường 04/07/2019 16:44

Sau khi để lộ hình ảnh thiệp cưới, người hâm mộ càng thêm mong chờ đến hôn lễ của cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang.

Theo thông tin được tiết lộ, cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 7. Thời điểm này, nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng đặc biệt quan tâm.

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Người người mong chờ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, một người bạn của cặp đôi bất ngờ đăng tải hình ảnh thiệp cưới được cho là của Cường Đô la và Đàm Thu Trang lên mạng xã hội. Qua hình ảnh được chia sẻ, thiệp cưới của doanh nhân phố núi và bà xã có tông màu xanh lá cây chủ đạo với thiết kế tối giản nhưng không kém phần trang trọng.

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Hình ảnh thiệp cưới được thiết kế đơn giản của cặp đôi - Ảnh: Internet

Trên thiệp cưới còn để lộ thời điểm tổ chức đám cưới là vào chủ nhật và địa điểm diễn ra là Gem Center. Bên cạnh đó, để bảo mật thông tin và sự riêng tư, những người tham gia hôn lễ được yêu cầu hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ.

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Thiệp cưới ghi rõ địa điểm tổ chức hôn lễ – Ảnh: Internet

Trước đó, Đàm Thu Trang khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ mẫu váy cưới cô lựa chọn cho hôn lễ. Nhiều người nhận xét váy cưới của cô không quá cầu kỳ nhưng đủ để người đẹp khoe khéo vóc dáng hoàn hảo của mình. Bên cạnh đó, nhẫn cưới của cặp đôi cũng được thiết kế khá đơn giản. Có thể thấy, vợ chồng Cường Đô la đều yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tối giản và tinh tế.

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Đàm Thu Trang xinh đẹp trong bộ váy cưới - Ảnh: Internet
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Nhẫn cưới được thiết kế vô cùng tinh tế - Ảnh: Internet

Ngày cưới càng cận kề, mọi thông tin liên quan đến cặp đôi Cường Đô la và Đàm Thu Trang càng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

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