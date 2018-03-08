Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay

Hậu trường 08/03/2018 11:05

Dù đã là gái một con nhưng cô vợ bí ẩn của Tiến Dũng The Men vẫn khiến nhiều người xao xuyến bởi ngoại hình xinh đẹp không hề thua kém các mỹ nhân đình đám trong showbiz.

Những ngày qua, thông tin Tiến Dũng The Men đã có vợ con gây tò mò cho người hâm mộ. Qua tìm hiểu, được biết bà xã nam ca sĩ tên thật là Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1994. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ sau khi Tiến Dũng chia tay Lan Anh được ít tháng. Hiện tại, họ đã đăng ký kết hôn và có một cô con gái đáng yêu 11 tháng tuổi.

Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 1
Vợ và con gái 11 tháng của Tiến Dũng The Men - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 2
Bức ảnh Tiến Dũng bên con gái do Trang Linh chia sẻ - Ảnh: FBNV

Tuy có gương mặt xinh xắn như hot girl nhưng Trang Linh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà ở nhà bán hàng online và kinh doanh Spa. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh selfie đẹp long lanh, khoe gương mặt hoàn hảo không góc chết.

Tuy đã trải qua một lần sinh nở nhưng Trang Linh vẫn khiến nhiều người mê đắm bởi vóc dáng "nỏng bóng", đôi môi gợi cảm và thần thái sang chảnh như một minh tinh điện ảnh.

Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của vợ Tiến Dũng The Men - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 4
Trang Linh sở hữu làn da trắng sứ, gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 5
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 6
Vẻ gợi cảm của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 7
Dù đã một lần mang bầu nhưng Trang Linh vẫn có vóc dáng thon thả với 3 vòng đạt chuẩn - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 8
Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của Trang Linh - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 9
Cô nàng dành nhiều thời gian để đi du lịch - Ảnh: FBNV
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 10
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 11
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 12
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 13
Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay - Ảnh 14
Chính vẻ đẹp quyến rũ này đã khiến một chàng trai đào hoa như Tiến Dũng The Men quyết định kết thúc cuộc đời độc thân - Ảnh: FBNV
Nóng: Phát hiện Tiến Dũng có con với bạn gái kém 10 tuổi, đã âm thầm đi đăng ký kết hôn

Nóng: Phát hiện Tiến Dũng có con với bạn gái kém 10 tuổi, đã âm thầm đi đăng ký kết hôn

Thông tin Tiến Dũng có con với bạn gái trẻ xinh đẹp như hot girl đã được chính cô bạn này xác nhận cách đây không lâu.

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