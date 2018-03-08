Cận cảnh nhan sắc cô vợ bí mật mà Tiến Dũng giấu kín bao lâu nay

Dù đã là gái một con nhưng cô vợ bí ẩn của Tiến Dũng The Men vẫn khiến nhiều người xao xuyến bởi ngoại hình xinh đẹp không hề thua kém các mỹ nhân đình đám trong showbiz.
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Những ngày qua, thông tin Tiến Dũng The Men đã có vợ con gây tò mò cho người hâm mộ. Qua tìm hiểu, được biết bà xã nam ca sĩ tên thật là Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1994. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ sau khi Tiến Dũng chia tay Lan Anh được ít tháng. Hiện tại, họ đã đăng ký kết hôn và có một cô con gái đáng yêu 11 tháng tuổi.
Tuy có gương mặt xinh xắn như hot girl nhưng Trang Linh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà ở nhà bán hàng online và kinh doanh Spa. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh selfie đẹp long lanh, khoe gương mặt hoàn hảo không góc chết.
Tuy đã trải qua một lần sinh nở nhưng Trang Linh vẫn khiến nhiều người mê đắm bởi vóc dáng "nỏng bóng", đôi môi gợi cảm và thần thái sang chảnh như một minh tinh điện ảnh.